盛裝女肉身擋巴士累停駛　遭車長、路人圍攻咁反應超衰　結局是…

錯過巴士雖然氣結，但以肉身阻擋巴士行車即屬犯法！本港網絡下午瘋傳1段影片，只見1名身背心長裙的盛裝女子，疑因上不到往落馬洲B1路線的九巴，竟走到馬路中央用「肉身」擋路，連累巴士停駛，更一度與巴士車長對罵，現場路人見狀亦不滿「加把口」責備女子，不過女子未有理會，堅持阻擋巴士。

影片引來網民熱議，紛紛批評女子做法自私，「好X肉酸」、「真心唔明，搭唔到咪答下一班囉」、「阻住晒！」、「司機按章可以報警」；也有網民稱，因乘客需求大，該路段經常無法上車，建議巴士公司開特別班次疏導乘客。

九巴回覆《香港01》表示，女子之後已離開路面，但強調有關行為對交通運作造成影響，呼籲所有人注意安全。



本港網絡下午瘋傳1段影片，只見1名身背心長裙的盛裝女子，疑因上不到往落馬洲B1路線的九巴，竟走到馬路中央用「肉身」擋路，連累巴士停駛。（影片截圖）

本港多個Facebook群組下午起瘋傳該段21秒影片，轉載的網民留言「為咗搭巴士可以去到幾盡？」。

從影片見到，當時穿黑色背心長裙的盛裝女子，與另1名大媽正站在馬路巴士前方，其中長裙女大字形展開雙手攔住巴士，大媽則對着巴士「手指指」疑似在指罵車長。巴士隨後邊慢慢向前移動邊響咹，長裙女未有退開，大媽則走回行人路。

女子阻擋巴士前進過程逐格睇▼▼▼

+ 4

由於長裙女未有離開，巴士慢慢轉右嘗試繞過長裙女，惟長裙女跟着巴士向左移動，並再次展開雙手攔阻，巴士無法前進，唯有停下。長裙女隨即向巴士車長呼喝「你褪後啲…」，之後傳來疑似巴士車長聲音批評，「嘩，妳黐線㗎，截架巴士？X街啊你」。路人見狀亦不滿「加把口」責備長裙女，但長裙女回一回頭就繼續攔住巴士。

影片引來網民熱議，紛紛批評女子做法自私，「好X肉酸」、「真心唔明，搭唔到咪答下一班囉」、「阻住晒！」、「司機按章可以報警」、「點解香港變成這樣？」、「真係頂唔順，等下一班囉，再唔係，坐地鐵又得，有錢嘅，坐的士都得」。不過也有網民指出，因該路線乘客眾多，事發路段經常無法上車，建議巴士公司開特別班次疏導乘客。

影片引來網民熱議，紛紛批評女子做法自私。（影片截圖）

九巴回覆《香港01》表示，今日（8月20日）大約中午，九巴1輛B1線巴士駛至新田運輸交匯處時，被1名女士突然走出馬路欄截，對方之後離開路面，巴士繼續行車。九巴指出，有關行為對交通運作造成影響，呼籲所有人注意安全。

在路上阻擋巴士行駛屬犯法。根據《公共巴士服務規例》乘客行為部份，任何乘客或擬成為乘客的人，不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；故意阻礙司機望向道路或交通視線；阻礙或干擾巴士操作，或引致損壞等，違者最高罰款3,000元及監禁6個月。

而根據（《簡易程序治罪條例》第4A條），任何人陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。其中2018年10日，一對男女在銅鑼灣崇光百貨對開疑因未能上車，遂跑到路中心阻撓巴士開出，他們其後被裁定一項在公眾地方或交通造成阻礙罪成，被判社會服務令及感化令。