輪候公屋無期　打工仔擬搬深圳月租僅$2500　力數3大優點完勝香港

輪候公屋動輒5年以上，單身人士更不知要等到何時。有單身打工仔在網上發文表示，自己申請了公屋，上樓卻「遙遙無期」，近日發現同事到深圳北租樓住，「1房1廳獨立廁所」租金只需2,500元，而且「好大」、「飲食平」、「買嘢又平」，令他「心郁郁」想搬到深圳居住。

帖文引來網民熱議，有人贊同樓主想法，「我覺得咁樣解決到自己住屋同生活方式無問題，又唔係做犯法事」、「你開心就好」；但也有網民認為毋須山長水遠搬到深圳居住，「一個人香港租的都差唔多啦，何必舟車勞頓」、「計返啲車錢咪又係同香港差唔多」。



輪候公屋動輒5年以上，不少人要漫長等待。（資料圖片）

該打工仔於Facebook群組「公屋討論區」發文，指自己非長者1人申請公屋，輪候上樓「遙遙無期」，但近日發現同樣單身的同事在深圳北租樓居住，1房1廳擁獨立廁所，租金只需2,500元，而同事每天在西九龍站乘搭高鐵來回尖沙咀上班，過關連車程大約半小時，每月車費約3,600元，租屋及車費合計約6,100元。

樓主又列出深圳優點，包括「（租屋居住）好大」、「飲食平」、「買嘢平」，故「心思思」想學同事搬到深圳居住，惟由於對深圳不熟識，故仍在猶豫。

樓主心思思想學同事搬到深圳居住，惟由於對深圳不熟識，故仍在猶豫。（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為毋須山長水遠搬到深圳居住，「6,000幾，1個人喺香港租的屋差唔多啦，何必舟車勞頓」、「人學你又學，計返啲車錢咪又係同香港差唔多，有分別咩」、「我覺得1人申請過渡性房屋住好過去深圳住，深圳雖然間屋大啲，但日日返工其實都係得返去睡覺，唔使咁奔波每天過關」。

樓主列出到深圳租屋3大優點，包括「（租屋居住）好大」、「飲食平」、「買嘢平」。（資料圖片）

也有不少網民贊同樓主想法，「我覺得響深圳住香港返工係可以。我朝早深圳過關返香港，見唔少響深圳市住嘅香港人去香港返工、「我覺得咁樣解決到自己住屋同生活方式無問題，又唔係做犯法事」、「你開心就好」。

樓主回應網民時亦說，「你喺香港6,000幾蚊租個蚊型劏房，環境又差，你上面2,500加埋3,600車錢，已經住得好過香港幾倍。計埋水電費，買嘢食，差距幾大」。