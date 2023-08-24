嬲！老翁被1理由說服9萬買「魔鏡」　見真身才知中伏　3騙徒落網

魔鏡魔鏡，世界上邊個最靚？印度有名老翁竟然相信「魔鏡」的神秘力量，豪砸90萬盧比（約9萬港元）買下1塊「魔鏡」，賣家向他吹噓可 從鏡中看到男女的裸體，亦可預測未來，初時老翁不為所動，賣家更出動NASA科學家也使用來遊說，終令老翁卸下心防成交，但當老翁正式交收後，見到「魔鏡」就知自己中了大伏被騙，憤而報警。當地警方最後拘捕3名疑犯，並調查事件是否涉及其他受害人。



老翁誤墮騙局以9萬元買「魔鏡」，早前被警方拘捕3名涉案疑犯。（網上圖片）

綜合外媒報道，事主為72歲老翁舒克拉（Avinash Kumar Shukla）經朋友Virendra Dubey介紹，認識假扮新加坡古董店職員的騙徒，對方聲稱擁有1塊具有超自然力量的「魔鏡」，不單可看到男女裸體，還能預測未來，原本價值高達2千萬盧比（約189萬元），後來更為了令老翁更易上釣，大幅降低價格以90萬盧比轉讓給他。

舒克拉起初也懷疑魔鏡的功能，但3名嫌犯利用影片「推銷」，還提供許多假買家的使用心得，最離譜的是，騙徒聲稱這款「魔鏡」，就連美國國家航空暨太空總署（NASA）的科學家都使用，才讓舒克拉卸下心防，相信「魔鏡」真有其效。可是，當舒克拉前皇東南部的奧里薩邦進行面交，才發現自己中大伏受騙，於是報警追究到底。

騙徒以NASA科學家都使用「魔鏡」，成功騙取老翁買下魔鏡。（《白雪公主》劇照）

警方其後證實，在本月16日逮捕3名來自印度東部西孟加拉邦的疑犯，年齡由32至46歲不等，警方同時從他們身上扣押了1輛汽車、2,800盧比現金（約264港元）、5部手機以及相關偽造文件，而手機裡存有「魔鏡」的影片。警方目前繼續追查本案，以調查多少受害者墮入騙案。