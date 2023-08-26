香港小姐2023｜今屆佳麗較年輕　一文看35屆港姐冠軍年齡體態資料

《2023年香港小姐競選》決賽將於8月27日舉行，港姐參選年齡限制為17歲至27歲，今屆入圍16強的佳麗偏年輕，11人年齡為25歲以下，年齡最小為18歲，16人平均年齡為22.8歲。參考過去35屆港姐冠軍三圍、身高、體重等資料，到底今屆哪位佳麗體態最符合冠軍數據？



先回顧35屆港姐冠軍資料▼▼▼

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香港小姐冠軍之最▼▼▼

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再看2023年16強佳麗個人資料▼▼▼

今屆16強佳麗中不少人被封為翻版明星，「Cute版阿Sa、翻版單文柔」王怡然、「翻版IU」莊子璇、「金髮蔡思貝」郭珮文、「翻版范冰冰、Angelababy」王敏慈等均為大熱人選。

回顧過去35屆港姐冠軍，大多人年齡都是25歲以下，今屆16強佳麗都偏年輕，18歲的胡睿涵為應屆中學文憑試（DSE）考生，7人身份為學生，26歲的毛志琛、陳曉彤及陳怡名為年紀最大佳麗。

學歷方面，8位佳麗於香港的大學就讀，其中莊子璇正修讀香港大學食物及營養科學，與2016年港姐冠軍馮盈盈同一科系，另有不少人擁碩士學歷。

身高方面，吳詠婷、胡睿涵、毛志琛及姜依宁都是逾170厘米高妹，胡睿涵達175.5厘米，是16人中最高，不過不及2008年奪冠、高達179厘米的「最hea港姐」張舒雅。身高最矮為梁倩淇，只有160厘米，不過這並不代表較輸蝕，因2020年奪冠的謝嘉怡亦只有160厘米。

過去35年來港姐冠軍平均體重為108磅，今屆有5人少於108磅，當中更有4人不足100磅，分別為同樣只有96磅的王怡然、梁晶晶和陳怡名，以及只有97磅的梁倩淇。體態方面，今屆佳麗體態較平均，擁36吋上圍的胡睿涵、35吋上圍的郭珮文及34吋上圍的潘明璇成最豐滿佳麗。

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