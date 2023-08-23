下周真打風？料颱風逼近香港　即看最新路徑　天文台數據驚人發現

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報】來到8月尾臨近開學，下星期將會打風？天文台「地球天氣」、美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測下周中期（星期三至四，8月30日至8月31日）會有颱風逼近香港，並在距離香港不遠位置登陸，來勢洶洶。

究竟這「颱風」移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，實際變化或很大，故不同預測模式都只能當作參考。

而天文台表示，現時位於呂宋以東海域的低壓區可能會在本周後期至下周初逐漸發展，隨後有機會影響華南沿岸至台灣一帶，但其路徑存在變數。



下星期又有熱帶氣旋逼近。（天文台「地球天氣」）

即睇天文台「地球天氣」氣象圖預測路徑▼▼▼

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天文台表示，現時位於呂宋以東海域的低壓區可能會在本周後期至下周初逐漸發展，隨後有機會影響華南沿岸至台灣一帶，但其路徑存在變數。而根據天文台「地球天氣」氣象圖，熱帶氣旋會在下星期二至星期三（8月29日至8月30日）掠過菲律賓，向香港方向移動，於周四（8月31日）在香港東面不遠位置登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測路徑▼▼▼

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美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該熱帶氣旋都有類似路徑，其中ECMWF預測會在香港東面汕尾附近位置登陸；GFS則預測路徑會靠近香港西面。不過GFS之後又更改預測，該熱帶氣旋會向台灣至日本方向移動。

不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。而根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹4級風。

根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹4級風。（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身