颱風蘇拉│改發8號風球　天文台警告4區大威脅　何時落波看3因素

【颱風蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／8號風球／10號風球／動態／路線／預報／海葵】颱風蘇拉逐漸遠離，天文台於周六（9月2日）凌晨3時40分改發8號東南烈風或暴風信號，並指至少維持至中午，而十號颶風信號由昨晚8時15分發出後共維時7小時25分。



天文台表示，蘇拉正逐漸遠離本港，本港東部地區風力已有所減弱，但與蘇拉相關的颶風仍間中影響本港西部，



究竟「蘇拉」移動路徑及風力如何？以下一一看清。至於8號風球懸掛多久，何時會取消風球，要視乎蘇拉實際路徑對香港威脅、影響範圍、風力等。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

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天文台又說，受風暴潮影響，本港沿海地區水位正在上升，西貢水位現時超過海圖基準面以上4米。沿岸低窪地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等會出現嚴重水浸。維多利亞港最高水位將升至海圖基準面以上約3米多，大澳水位於周六（9月2日）早上約9時升至海圖基準面以上約3米多。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）蘇拉都有類似路徑。至於8號風球懸掛多久，何時會取消風球，要視乎蘇拉實際路徑對香港威脅、影響範圍、風力等。

根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹12級風。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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