開學打風？雙旋共舞蘇拉再變化　即看最新路徑　天文台數據咁講…

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘇拉】來到8月底臨近開學，下星期將會打風？天文台表示，強颱風蘇拉蘇拉會在未來兩三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶，但其以東熱帶氣旋海葵會在未來數日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉移動路徑存在較大變數。天文台又說，會視乎蘇拉環流大小及其與珠江口距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉明日（8月29日）會再增強成超強颱風，8月31日進入本港800公里範圍逼近600公里位置，至9月2日會在本港400公里範圍內登陸。

而根據「地球天氣」、美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）早前預測，本周中期（星期三至四，8月30日至8月31日）蘇拉會逼近香港，並在距離香港不遠位置登陸，來勢洶洶。不過天文台「地球天氣」及GFS之後都更新預測，蘇拉會移向台灣方向。

究竟「蘇拉」移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，實際變化或很大，故不同預測模式都只能當作參考。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

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天文台表示，強颱風蘇拉蘇拉會在未來兩三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶，但其以東熱帶氣旋海葵會在未來數日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉移動路徑存在較大變數。天文台又說，會視乎蘇拉環流大小及其與珠江口距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉明日（8月29日）會再增強成超強颱風，8月31日進入本港800公里範圍逼近600公里位置，至9月2日會在本港400公里範圍內登陸。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蘇拉正面吹襲香港機率目前為兩成至三成。

而根據天文台「地球天氣」早前氣象圖，蘇拉會在星期二至星期三（8月29日至8月30日）掠過菲律賓，向香港方向移動，於周四（8月31日）在香港東面不遠位置登陸。不過天文台「地球天氣」之後更新預測，蘇拉會移向台灣方向。

下星期又有熱帶氣旋逼近。（天文台「地球天氣」）

即睇天文台「地球天氣」氣象圖預測路徑▼▼▼

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測路徑▼▼▼

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美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），蘇拉都有類似路徑，其中ECMWF預測會在香港東面汕尾附近位置登陸；GFS則預測路徑會靠近香港西面。不過GFS之後也更改預測，蘇拉會向台灣至日本方向移動。

不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。而根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹6級風。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身