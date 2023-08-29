颱風蘇拉│天文台大幅調整蘇拉路徑極接近香港　是否掛風球看3因素

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘇拉】開學將會打風？天文台表示，強颱風蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶，同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉移動路徑存在較大變數。天文台又說，蘇拉會在星期三（8月30日）稍後進入本港800公里範圍內，會視乎蘇拉環流大小及其與珠江口距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

而天文台熱帶氣旋路徑今日（8月29日）有重大更改，預計蘇拉8月30日進入600公里位置，9月1日更會進入本港400公里範圍，之後幾乎直角向西南方向轉變直逼香港，距離不足100公里，之後繼續往香港西方移動。

究竟「蘇拉」移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過究竟香港會否「打風」？是否會懸掛更高風球？仍要視乎蘇拉實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

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天文台表示，強颱風蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶，同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉移動路徑存在較大變數。天文台又說，蘇拉會在星期三（8月30日）稍後進入本港800公里範圍內，會視乎蘇拉環流大小及其與珠江口距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

而天文台熱帶氣旋路徑今日（8月29日）有重大更改，預計蘇拉8月30日進入600公里位置，9月1日更會進入本港400公里範圍，之後幾乎直角向西南方向轉變直逼香港，距離不足100公里，之後繼續往香港西方移動。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蘇拉正面吹襲香港機率增至兩成至三成。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）蘇拉都有類似路徑。不過究竟香港會否「打風」？是否會懸掛更高風球？仍要視乎蘇拉實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹6級風。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身