颱風蘇拉│天文台改發9號風球　警告4區大威脅　會否掛10號看3因素

【颱風蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／8號風球／10號風球／動態／路線／預報／海葵】颱風蘇拉襲港，天文台晚上6時20分改發9號風球，天文台表示，超強颱風蘇拉眼壁現位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港，本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港；按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

天文台又說，受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄，而威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部份地區水浸深度或超過1米。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉會在距離不足50公里掠過香港，之後繼續往香港西方移動。而中央氣象台指，蘇拉可能在今日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

究竟「蘇拉」移動路徑及風力如何？以下一一看清。不過究竟香港會否掛10號風球，仍要視乎蘇拉實際路徑對香港威脅、影響範圍、風力等。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

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天文台晚上6時20分改發9號風球。天文台表示，超強颱風蘇拉眼壁現位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港，本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港；按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

天文台又說，受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄，而威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部份地區水浸深度或超過1米。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉會在距離不足50公里掠過香港，之後繼續往香港西方移動。而中央氣象台指，蘇拉可能在今日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）蘇拉都有類似路徑。不過究竟會否懸掛10號風球？仍要視乎蘇拉實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹12級風。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身