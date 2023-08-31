颱風蘇拉│天文台明改發8號風球　最高12級風　何時掛8號要看3因素

【颱風蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／8號風球／10號風球／動態／路線／預報／海葵】颱風蘇拉襲港，3號風球現正生效，天文台表示，按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅，天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號，預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。天文台又說，受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉9月1日更會逼近本港100公里範圍，之後幾乎直角向西南方向轉變直逼香港，於距離不足50公里掠過，之後繼續往香港西方移動，更預計直吹香港機率增高到七成至八成。

而中央氣象台指，蘇拉將明日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。中央氣象台今晨升級發布台風紅色預警。

究竟「蘇拉」移動路徑及風力如何？以下一一看清。不過究竟香港何時懸掛8號風球甚至10號風球，仍要視乎蘇拉實際路徑對香港威脅、影響範圍、風力等。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

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3號風球現正生效，天文台表示，按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅，天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號，預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。天文台又說，受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉9月1日會逼近本港100公里範圍，之後幾乎直角向西南方向轉變直逼香港，於距離不足50公里掠過，之後繼續往香港西方移動，更預計直吹香港機率增高到七成至八成。

而中央氣象台指，蘇拉將明日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。中央氣象台今晨升級發布台風紅色預警。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）蘇拉都有類似路徑。不過究竟香港會否「打風」？會否懸掛8號風球甚至10號風球？仍要視乎蘇拉實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高吹12級風。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身