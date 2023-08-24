港女IG公審疑遭兩男偷拍　影相拍片記錄覓證過程　網民質疑非窺淫

港府訂立「窺淫罪」嚴厲打擊非法拍攝或觀察私密部位行為，但在公眾地方偷拍陌生人的影像若不涉及色情，就未必違法。一名港女在其instagram帳戶圖文並茂，指出最近遇到兩次疑被偷拍經歷，其中一次在食肆外要求一名老翁打開手機翻閱，最終在垃圾桶內發現自己、胞妹和母親的被偷拍照，但相片不涉及「影裙底」或「高炒影胸部」等色情元素；另一次被偷拍經歷發生在港鐵車廂內，情況大同小異。

帖文引來網民討論，有人質疑相關偷拍相片未必屬於「窺淫罪」範圍內，反而認為雙方如有懷疑，應立即報警。執業大律師陸偉雄接受《香港01》查詢時曾指，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法。



樓主翻閱老翁手機，最初沒有發現，只見對方的私人照片。（IG影片截圖）

樓主在其ig帳戶上載相關影像，並以文字稱「最近遇到兩次被偷拍，第一時間佢一定唔認 ，要睇住佢開相簿，相簿（內）可能del（刪除）咗，垃圾桶一定有」。

樓主指，其中一次疑被偷拍事件發生在食肆外，稱發現1名老翁懷疑偷拍後，要求檢查對方手機，「一開相簿已經勁多偷拍照，冇錄到，勁多地鐵偷拍相」。樓主上載的片段可見，她正翻閱疑為涉事老翁的手機，片中有一把女聲，相信是樓主正在質問：「出去呀，出去呀，出咗先啦，你呢啲幾耐之前影㗎？」

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她在相簿內找不到證據，只有涉事老翁的的私人照片，但打開相機再按左下角的相片庫後，就發現樓主、胞妹和母親的的被偷拍照。她雖用效果遮掩3人容貌，但相片明顯不涉及「影裙底」或「高炒影胸部」等色情元素。這時有其他女聲連忙表示「啱啱影」、「刪咗佢」，樓主亦指，當時老翁身邊有家人陪同，「好似知道佢係慣犯咁」，連忙代為道歉。片中可見，老翁刪除相關照片後舉起右手表示歉意。

樓主繼續憶述，另一次疑被偷拍經歷發生在港鐵車廂內，她上載的影片只有約9秒，只見一名男子離開座位，走到列車中間，過程中沒有質詢和翻閱手機的過程。樓主用文字補充指，事發時她獨自一人，發現被偷影時立即質問對方，「行去佢隔籬見到佢即刻delete（刪除），要佢開垃圾桶，都仲係閃閃縮縮唔肯開，我自己㩒佢手機開，喺垃圾桶搵到偷拍（相），最後佢喺下一個站走咗」。

樓主指乘搭港鐵時遭另一名男子偷拍，最終在對方手機找到證據。（IG圖片）

樓主表示以前遇到偷拍會「唔知點」，兩年前遇到類似情況，試過上前要求翻閱對方手機，️「可能太多種影相app或相簿分類，嗰陣喺相簿搵唔到就放過咗佢」，提醒「大家遇到偷拍一定唔可以忍，唔該大家見到其他人有呢啲情況，可唔可以幫幫手」。

相關帖文獲得逾3,200個讚好，但樓主沒有開放留言，有討論區用戶留意到帖文並展開討論，有人質疑「公眾地方又唔係影裙底，犯咩法？」，甚至認為樓主並非執法人員，「其實無權開人哋手機」，反而認為她目前將涉事老翁和男子的相片上載IG公審，「其實佢而家咁擺人大頭，人哋識玩，係可以告返佢轉頭」，更有人呼籲「唔該香港男人，其實正常女人都要，唔好被一啲並非執法人員嘅人，衝過嚟胡亂指控你幾句，就打開手機、打開你嘅私隱畀人哋睇」、「如果真係介意，就唔該報警」。

執業大律師陸偉雄表示，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法。（照片由受訪者提供）

執業大律師陸偉雄過往接受《香港01》查詢時曾指出，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法，「事後有否刪除相片也沒有影響，因為罪行已經發生」。

陸偉雄指出，事主可選擇要求偷拍者刪去相片，惟相片屬證明犯案行為的證據，一旦刪去日後或難以定罪及追究。他建議市民若遇到類似情況應即時報警，因相關拍攝工具將被警方檢走作為證物，被拍下的相片及影片流出的機會相對較微，同時亦能保留作為追究的理據，屬更安全的處理方法。

《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日刊憲生效。條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述2項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行，罪行的最高刑罰為監禁5年。