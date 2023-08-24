福島核廢水｜台灣食藥署抽驗「100種日本海鮮」 三文魚章魚上榜
撰文：中天新聞網
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日本政府確定在8月24日將福島第一核電廠的核廢水排放入海中，外界對進口水產品食安疑慮增加。
對此，台灣食藥署今表示，去年到現在已經抽驗25批，預計還會抽驗日本輸入水產品及藻類共100件，檢驗食品包括「日本鯖魚、秋刀魚、海鰻、鮭魚（三文魚）、章魚、牡蠣（生蠔）、扇貝等和海藻類」。
根據《日本新聞網》報道，日本首相岸田文雄21日下午與全國漁業協同組合聯合會的會長坂本雅信進行會談，決議若氣象與海象條件沒有疑慮，將於24日進行首次福島第一核電廠核廢水排放。
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針對進口水產品的食安疑慮，食藥署副署長林金富說，之前開會已經有訂定4年期的計畫，去年檢驗方法確定時，已經到最後一季，所以只有檢驗25件。
今年預計要檢驗100件，明年也編列預算檢驗100件，如果檢測結果有異常，就會再把件數往上調，結果都會跟專家討論後，再做作法的變動。
林金富表示，雖然氚水到台灣的時間比較晚，但因為日本水產品可能到台灣來，所以會直接在邊境對日本食品做監測，但如果是遠洋漁船到海域捕撈漁獲，是由漁業署主政。
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