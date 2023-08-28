男子家門前5分鐘內被雷劈2次！險死還生親述過程：我平日樂於助人

行出門口就被雷劈！貴州有男子較早前行出家門時，5分鐘內被雷擊2次，他事後憶述事經過，指出門時見到白光，感覺自己被打暈了，醒來幾秒後又被劈第二次，當時老婆和孩子嚇到不懂反應，幸好他奇蹟地性命得保，最後醒來要自行報警求救。男子躺在病床上無奈道自己平日樂於助人，從未想過會被雷劈，醫生則指他入院時已三度創面燒傷，足部、腰部和臀部多處遭到電燒傷，之後會再做修復手術及抗疤痕處理。



貴州男5分鐘內被雷劈2次，無奈道自己平日樂於助人，沒想過被雷擊。（微博影片截圖）

民間傳說亂發毒誓或常做壞事就會容易被雷劈，但當然沒有科學根據。內媒報道，貴州遵義1名男子早前在家門前5分鐘內被雷劈中2次，幸好及時就醫，性命得保。傷者劉師傅接受內媒訪問時萬般無奈，認為他平日算樂於助人，從未想過自己會被雷擊，還把老婆和孩子都嚇壞了。

劉師傳憶述當時情況，就像劫後餘生，「看到那個白光，那個電閃一下就來了，當時反應只知道自己被電了，那個電把（電）線燒壞了，線就在地上，然後整塊地上都有電」。不過他講不清楚自己被雷劈的感覺，「那種感覺是說不出的，當時被打暈了，醒了可能幾秒鐘，接着又來了一下，那個光又來了第二次」。事發後老婆和孩子嚇到不懂反應，劉師傅醒來後自己報警，隨後被送院救治。

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經檢查，劉師傅的足部、腰部和臀部多處遭到電燒傷。事發至今快1個月，劉師傅想起被雷劈的瞬間仍驚魂未定，20多天以來他去了多間醫院，現時到貴鋼職工醫院燒傷科留醫。

主治醫生譚杰指，病人情況較罕見，傷口一直未有好好癒合，燒傷創面的壞死組織比較厚實，入院後要緊急做一次清創手術。劉師傅入院時已是三度創面燒傷，電燒傷容易對人類皮膚組織造成嚴重損傷，故目前仍需住院，之後會再做修復手術及抗疤痕處理。

醫生提醒，在戶外遇到雷雨天氣，記得要避開路燈和高大樹木，又例如是避雷針及獨立建築，以避免雷擊，萬一被劈中要盡早入院。雖然劉師傅遭遇很慘，但仍有網民打趣道他是否發太多誓，「是不是剛過去的七夕，亂發誓了？還是說對妻子的誓言沒有實現」，但也有人安慰道：「大難不死，必有後福。」

（綜合）