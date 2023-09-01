4男抬150kg重量級新娘霸氣進場　猙獰大叫：撐不住　新郎反應曝光

任何身形也有追逐幸福的權利！內地日前舉行了一場「重量級」婚禮，1名體重達300內地斤（150公斤）的新娘由2名男子合力抬進會場，期間兩男疑因體力不支，面露猙獰表情大喊「撐不住」，令一眾親友不禁大笑。不過當新娘進場後，眾人見到新郎滿臉幸福的期待表情，氣氛便即時由搞笑變成溫馨。



內地日前舉行了一場「重量級」婚禮，1名體重達300內地斤（150公斤）的新娘由2名男子合力抬進會場，期間兩男疑因體力不支，面露猙獰表情大喊「撐不住」。（微博影片截圖）

從網上流傳的影片可見，該名重達150公斤的新娘身穿全白婚紗，從婚車走出後，由2名穿西裝、頭戴尖帽，臉上分別寫有「1號、2號」的男子，各抬1條腿送進婚禮會場。不過兩名男子走了幾步，便感到體力不支，其中1人更露出猙獰表情，累得大叫「快撐不住」，身邊的親友則邊笑邊鼓勵，不斷高呼「牙咬住」、「堅持住」。

被抬的新娘似乎也感不安，雙腿打開搖搖欲墜，甚至不慎露出「打底褲」，只能以笑掩飾尷尬。幸好在旁圍觀的親友中，有2名男子立即上前幫忙，邊喊「穩住、穩住、穩住」，令新娘能安全地繼續「乘坐人力車」霸氣進場。

其中1名男子露出猙獰表情，累得大叫「快撐不住」，身邊的親友則邊笑邊鼓勵，不斷高呼「牙咬住」、「堅持住」。（微博影片截圖）

這時畫面一轉，有親友拍攝到新郎在婚禮現場的舞台上，期待着最愛進場的樣子，可見他臉上充滿期待，一看到新娘便露出衷心又燦爛的笑容，令氣氛由搞笑變成溫馨，現場洋溢着幸福感覺。

事實上影片為去年所拍攝，上載至微博後曾引來網民討論，近日再被「翻炒」。有網民看過影片，大讚片中進場方式比婚鬧更能增添喜慶，「完全走的動，搞着玩的吧，這樣更增加結婚樂趣吧」、「胖女生也有權利擁有美好的愛情和甜蜜的婚姻！」、「開心就好，但是要適度，一但超過了界限，那問題就大了」。