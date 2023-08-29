長沙灣2大媽纏擾稱無錢開飯　跆拳道高手出1招嚇走人　網民齊讚好

雖說助人為快樂之本，但都要視乎是否對方真的值得幫忙。1名有跆拳道黑帶資格的長沙灣街坊表示，有一晚深夜在區內遇到2名操普通話的大媽，聲稱「無錢食飯要幫手」，不斷對樓主作出纏擾，樓主不堪煩擾取出手機拍攝對方，嚇得2名大媽立即急走，故相信她們可能是騙徒，以無錢食飯為由，實際上獲取同情心騙財。網民紛紛讚好，但同時提醒「下次唔好糾纏直接走啦，成個長沙灣一入夜就好靜，保護自己要緊」、「小心問唔成直接搶」。



2名索錢吃飯的大媽被樓主嚇到轉身離開。（facebook群組「長沙灣街坊」圖片）

具跆拳道黑帶資格的樓主在facebook群組「長沙灣街坊」圖文並茂表示，本月27日深夜11時許，和懂得泰拳的朋友行經長沙灣元州街450至464號，其時有2名操普通話的大媽走近，1人站得稍遠，另1人則走得較近，同樣聲稱「無錢食飯要幫手」，樓主形容對方「係咁煩， 一拿出電話開相機要影佢哋，佢哋馬上急走」。

帖文引來網民讚好，同時紛紛留言「下次唔好糾纏直接走啦，成個長沙灣一入夜就好靜，保護自己要緊」、「小心問唔成直接搶」，但樓主笑言「佢哋一路跟住一路煩，我同朋友一個泰拳、一個跆拳，我怕我朋友出手先」、「佢地一定跑唔過我，黑帶」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）