颱風蘇拉│天文台拆解颱風西登威力極強　網民震驚：要集氣唔好打…

【颱風／蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路線／西登／東登】天文台今日（8月29日）大幅修訂強颱風蘇拉路徑預測，估計蘇拉路徑將極接近香港，並往香港西面移動，但暫未知是否會在香港西面登陸。天文台預告，會在未來一兩天考慮發出熱帶氣旋警告信號，提醒市民留意最新天氣預測。

蘇拉來勢洶洶，更有機會「西登」，不少人關注香港會否發出8號或以上風球，是否又有「風假」等。然而有網民發現天文台曾指出，若颱風「西登」，將對香港帶來巨大影響後，直呼「可怕」不想打風，「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

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天文台表示，強颱風蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶，同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三天大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉移動路徑存在較大變數。天文台又說，會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

天文台熱帶氣旋路徑今日（8月29日）有重大更改，預計蘇拉8月30日進入本港600公里位置，9月1日更會進入本港400公里範圍，之後幾乎直角向西南方向轉向直逼香港，距離不足100公里，隨後繼續往香港西方移動。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蘇拉正面吹襲香港機率增至兩成至三成。而美國全球預報系統（GFS）都預測蘇拉有類似路徑。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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蘇拉有機會「西登」引來網民熱議，關注香港會否發出8號或以上風球，是否又有「風假」等，「肯定打唔中，力場保護」、「準時起身返工啦」。不過有網民發現天文台曾講述颱風「東登」及「西登」分別，明言若颱風「西登」將對香港帶來巨大風災，令大批網民直呼「可怕」不想打風，「好危險」、「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。另有網民擔心，若蘇拉「西登」，杏花邨等近海地方將首當其衝。

天文台曾指出，熱帶氣旋在香港東面或在西面登陸，對本港天氣影響差天共地。氣流在北半球以逆時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，所以若是「西登」，將會帶來巨大風災。

例如2008 年颱風黑格比和2006年颱風珍珠，兩者最接近香港時為200公里，中心最高持續風力約時速170公里。黑格比在廣東西部電白附近登陸，距離香港約350公里；珍珠則在汕頭附近登陸，距離香港約300公里。黑格比為港帶來8號風球，引起風暴潮，長洲吹偏東風，最高時速108公里；珍珠則僅帶來3號風球，長洲西北偏北風，最高時速62公里。