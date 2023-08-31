風球蘇拉｜明打8號風球　要返工？WFH安排說不？勞工處指引咁講

【蘇拉／8號風球／上班返工安排／提早放工／勞工處指引／天文台／天氣消息／ＷFH安排／8號風球幾點落要返工？】颱風蘇拉襲港，天文台表示，按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅，天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號，而政府下午於記者會引述天文台表示，會在9月1日凌晨2時至5時改發8號風球，並維持一段時間。打工仔熱議改發8號風球是否仍要上班，或有什麼工作安排？

究竟打工仔是否要上班？向WFH（在家工作）安排說不？是否可以提早下班？改發3號風球時又要在何時上班？是否2小時內要返工？即看勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》如何安排。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

+ 3

是否要上班？



根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，僱主應盡早確切評估在8號或以上颱風警告、黑色暴雨警告或「極端情況」生效期間，是否需要僱員當值（必要人員）；如有需求，應就交通及薪津等預早作好安排，也要清楚說明在何時發出或取消什麼種類的警告，僱員便毋須上班或復工。

（資料圖片）

天文台預告掛8號風球可提早下班？



根據守則，當天文台發出八號預警或八號信號後，僱主須按協定的工作安排，讓非必要人員分批下班；如遇惡劣天氣，亦應在安全情況下，按工作安排讓非必要人員分批提早下班。

守則又列明，若僱員按協定須在警告生效期間於工作地點當值，僱主首要考慮他們的安全及須採取適當的安全措施；如工作地點因惡劣天氣有潛在安全風險，僱主應安排他們返回安全地點，僱主亦應為須往返工作地點的必要人員提供交通津貼或支付實際交通費用。

根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，當天文台發出八號預警或八號信號後，僱主須按協定的工作安排，讓非必要人員分批下班。（資料圖片）

另外，如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全接送，否則僱主應以僱員安全為先，不應要求必要人員即時前往工作地點。

改發3號風球後何時要上班？



根據守則，如僱員在八號信號、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後遇到實際困難，例如個別地區的道路或公共交通服務未能即時恢復，僱主應讓他們可暫時毋須復工或安排在家工作；如須安排必要人員前往具潛在風險的環境工作，僱主必須確保工作危險因素已受到適當控制，提供適當安全措施和個人防護裝備，例如安全帽連帽帶、雨衣、防水安全靴等，以及把工作危險程度減至最低。

守則又建議因應個別機構情況和業務性質而彈性處理，例如按僱員居住地點分批復工或調整值班安排；「如八號信號、黑色暴雨警告信號取消或『極端情況』結束後的時間距離工作時間結束不足3小時，容許僱員毋須復工」；「容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作，或有較寬裕的上班和復工時間」。

「落波」2小時內要復工？

至於是否「落波」後2小時內要復工，根據守則，政府作出適用於全港的「極端情況」公布，建議僱員在八號信號取消後的2小時應留在原來地方或安全地點，如「極端情況」在工作時間完結前結束，僱員應根據與僱主協定的復工安排上班或在家工作。

假設僱員工作時間為上午9時至下午6時，勞工處有以下三種情景作復工參考示例：

（勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》）

可扣勤工獎或津貼？

守則列明，若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而未能返回工作地點上班，僱主須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情況及體諒員工，不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。

根據守則，如僱員在八號信號、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後遇到實際困難，例如個別地區的道路或公共交通服務未能即時恢復，僱主應讓他們可暫時毋須復工或安排在家工作。（資料圖片）

在家工作又是否要上班？



守則指出，因應個別機構運作模式及不同職位工作性質，僱主應預早評估容許僱員於有需要時在家工作的可行性，訂明適合在家工作僱員的工作範疇和模式，以及在哪些情況下啟動在家工作安排，而過程中諮詢員工和考慮個別僱員需要，例如懷孕或殘疾僱員等。

僱主不依守則有否犯法？



由於守則不具法律約束力，僱主是否跟隨屬於自行選擇，惟在八號或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，如僱員在他該日的工作時間開始前4小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在他該日的工作時間終止後4小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。