颱風蘇拉｜醫護召的士求8號風球準時到　備註加咁多貼士震驚網民

【蘇拉／颱風／8號風球／的士／保險】超強颱風蘇拉逐漸逼近香港，天文台預告9月1日凌晨2時至5時改發8號風球，並指本港明日（9月1日）日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。不過有的士司機於網上分享召喚的士網上預約平台截圖，有醫護人員預約9月1日早上6時30分坐的士上班，要求的士準時到達，並表示會給予100元「小費（貼士）」。惟樓主直指「聽朝打風啊」，猶豫是否要接單。

帖文引來網民、其他的士司機熱議，有人認為「好着數」，有人指「人哋都畀多$100，唔好貪得無厭」，不過也有人理解司機的猶豫，認為打風開車增風險，若出事要向保險索償也麻煩。



有的士司機於網上分享召喚的士網上預約平台截圖，有醫護人員預約9月1日早上6時30分坐的士上班，要求的士準時到達。（資料圖片）

該的士司機於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上載召喚的士網上預約平台截圖，留言「聽朝打風啊」。

截圖見到，有乘客預約9月1日由馬鞍山大水坑村停車場到沙田廣源邨廣楊樓，全程約3.2公里，更在備註寫明「請準時，醫護人員返工」，又稱會給予100元「小費」。

該的士司機於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上載召喚的士網上預約平台截圖。（Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）

帖文引來網民、其他的士司機熱議，形容「好着數」，又叫樓主不要貪心，「仲想點？人哋都畀多$100，唔好貪得無厭」、「咁你咪接囉，你唔接大把人接」。不過也有人指打風開車易生意外，「司機都要攞命博」，有事時保險索償也麻煩。

有醫護人員預約9月1日早上6時30分坐的士上班，要求的士準時到達，並表示會給予100元「小費（貼士）」。（資料圖片）

8號風球坐的士保險無得賠？



8號風球下乘搭的士，常聽到有司機以「打風保險無得賠」為由「坐地起價」不按錶收費，但究竟8號風球是否真的「無得賠」？根據國際保險機構「美國國際集團（AIG）」，車主自願購買的汽車保險「綜合汽車保險（汽車全保），保障範圍擴張至「第三者責任保險（三保）」以外，涵蓋投保人、投保汽車及在惡劣天氣如8號風球、黑雨下所造成的人身傷亡及財物損失等，保險公司會在條款細則内列明相關賠償範圍，當汽車因天災損毀，例如被重物或大樹壓毀、被風吹翻、玻璃窗損毀、車輛因水浸而報銷等，保險公司會根據車主是否採取合理預防措施保障其車輛免受打風或天災破壞而賠償；如評估後保險公司得知車主在8號風球或者黑雨期間，在沒有必要下駕車前往高風險地區，會認爲車主沒有合理地盡力避免意外發生而拒絕理賠。

8號風球下乘搭的士，常聽到有司機以「打風保險無得賠」為由「坐地起價」不按錶收費，但究竟8號風球是否真的「無得賠」？（資料圖片）

至於「第三者責任保險」，AIG說涵蓋範圍小，通常僅保障第三者財物損失及第三者死亡或身體損傷，因此如發生意外，自身傷亡或車輛損毀無法向保險公司索償。