颱風連環襲港？GFS料蘇拉後下周再有颱風逼港　天文台數據咁講…

【颱風／蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／海葵／鴻雁】雙颱風連環襲港？颱風蘇拉來勢洶洶，天文台於9月1日凌晨2時40分改發8號風球，不過就算蘇拉過後，下星期中或將會再有颱風直吹香港？根據美國全球預報系統GFS最新預測，蘇拉周六日（9月2日至3日）會逐漸遠離香港，但周一（9月4日）會再有颱風移向香港方向，到下周二至周四（9月5日至9月7日）會在極近距離位置經過香港，路徑與蘇拉相若。

究竟這「颱風」颱風移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過參考本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該熱帶氣旋似乎不會移向香港方向，而且由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。

然而本港天氣下星期仍然不穩定，根據天文台預測，本來九天香港都有驟雨，部份日子更有狂風雷暴，大家出外一定要留意天氣消息。



美國全球預報系統GFS最新預測，蘇拉周六日（9月2日至3日）會逐漸遠離香港，但周一（9月4日）會再有颱風移向香港方向。（GFS氣象圖（Windy.com））

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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美國全球預報系統GFS最新預測，蘇拉會在周六日（9月2日至3日）逐漸遠離香港，向西面移動，但風去又風來，周一（9月4日）會再有颱風移向香港方向，到下周二至周四（9月5日至9月7日）會在香港東面位置幾乎直角轉向西面移動，在極近距離位置經過香港，路徑與蘇拉相若。GFS之後又預測，該颱風會穿過台灣，在泉洲市附近登陸。

但究竟下星期是否會再打風，參考本港天文台「地球天氣」及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，該熱帶氣旋似乎不會移向香港方向。

天文台「地球天氣」氣象圖▼▼▼

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ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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下星期是否再打風令網民議論紛紛，認為暫毋須過分擔心，「聽住先呀」、「GFS 近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「唔好玩啦，有多啲數據先講」、「咁多風？」。

目前預測是否再有熱帶氣旋影響香港，仍然為時尚早，而且天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。不過本港天氣下星期仍然不穩定，根據天文台預測，本來九天香港都有驟雨，部份日子更有狂風雷暴，而下星期暫時最高吹5級風，大家出外一定要留意天氣消息。