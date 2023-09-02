颱風蘇拉│男子遭塌樹擋路照片瘋傳　網民：終出現山竹《返工》2.0

【蘇拉／颱風】颱風蘇拉瘋狂襲港一夜後，天文台預告將於今午4時20分改發3號強風信號，顯示這次風暴告一段落。當市民逐步外出之際，有西環街坊上載1張圖片，見到有男子在街上前行時被倒塌樹木阻擋去路，樓主不禁為對方添加內心讀白「我嘅訴求係返屋企呀」。帖文惹來不少網民憶起2018年超強颱風山竹來襲，當時有打工仔「落波」後需要回公司上班，同樣遇到塌樹無法前進，震撼畫面引來網上瘋狂「改圖」，甚至被設計成電影《返工》海報，因而笑稱今次照片都同樣「有 feel」，可以成為「《返工》2.0」。



有西環街坊見到有男子在街上前行時被倒塌樹木阻擋去路，樓主不禁為對方添加內心讀白「我嘅訴求係返屋企呀」。（FB「西環變幻時」圖片）

該港男在facebook群組「西環變幻時」發帖並附上1張照片，寫道「我嘅訴求係返屋企呀」。照片見到有1名男子站於街上，前方被強風吹倒的樹木阻擋，無法繼續前進。男子撐着雨傘站在路中低頭，疑似正在看手機，背影顯得落寞又無奈。

圖片加上樓主的設計對白，即時令許多網民想起2018年香港受超強颱風山竹吹襲，並笑言「有 feel」、「《返工》2.0終於出現，人沒事就好」、「由返工進化到返屋企！」、「依家係去WFH」；但亦有人覺得與上次山竹的二創圖片相比，還是稍有距離，「相比上次差得遠啦」。

亦有人提醒市民要注意安全，「唔好行樹低，經過一夜暴風，好多好唔穩陣」、「打風就咪岀街」。有留言質疑男子「其實係咪可以幫手將啲樹枝抬埋一邊清理一下？大家方便啫」，但被其他網民反駁「仲有好多樹枝搖搖欲墜，可能隨時會跌，落咗波先做好心都未遲」。

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2018年香港受超強颱風山竹吹襲，街道滿目瘡痍。當天8號風球於早上除下後，大批打工仔相繼「趕返工」。可惜當時公共交通工具服務有限，加上多區都有冧樹情況，有打工仔被拍攝到於堅尼地道徒步行走時，被塌下的大樹阻擋去路，寸步難行的一幕成為網上熱話，後來甚至被改成大量不同主題的海報，無違地展現港人堅定想上班的決心。

（FB「西環變幻時」）