月租1450元的房子！新移民婦住皇后山邨230呎公屋　笑讚︰最滿意

本港公屋供不應求，獲派心水屋邨單位真是開心過中六合彩！近日網上瘋傳1條影片，顯示1名新移民少婦介紹其粉嶺皇后山邨的公屋單位，面積約230平方呎，月租1,450元，一家三口入住前花了12萬元重新裝修，不但有開放式主人房，而且廚房大到「做飯的話就可以站兩個人，不會覺得說很擁擠」，又指樓下有超市，雪櫃無須擺放太多食物，而且窗戶對着山景，欣賞完山景後「壓力沒有那麼大」，對比以前住過的約90呎劏房月租4,700元，少婦形容目前這個公屋單位「最滿意了」。網民紛紛慨嘆香港劏房月租最少5,000至6,000元，「想特快就住（公屋）凶宅啦」，但亦人指「皇后山本身極唔受歡迎，好多人都拒絕咗預派皇后山…寧願搏多一次都唔想搬到咁遠」。



新移民少婦表示，粉嶺皇后山邨的公屋單位月租1450元。（網上影片截圖）

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該條影片以「香港月租1450元的房子，你們覺得怎麼樣」作標題，片長近2分鐘，男主持以街頭邀請形式介紹受訪者的住所，該名來自廣東的新移民少婦應邀接受訪問，介紹自己、丈夫和女兒住在粉嶺皇后山邨的公屋單位。少婦指出大樓全層40樓高，每層有32個單位，憶述收樓時單位是個面積230平方呎的「毛坯房」（清水樓），花了12萬元左右重新裝修，「全部都是自己裝修」，由於主人房「做了個開放式」，不但「有陽光進來」，而且住所「看起來是很大」，主人房出面就是客廳，一家人坐在客廳泡茶，小朋友睡房則有32平方呎，上床下桌。

至於廚房，少婦形容廚房大到「做飯的話就可以站兩個人，不會覺得說很擁擠」，玄關則放有雪櫃，但她笑說雪櫃內沒有太多食物和飲料，「因為我們樓下就是超市」，方便到可以隨時去買。

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另外，單位對住山景，少婦坦言「很喜歡…睡醒就會看一下山景，就會覺得壓力沒有那麼大」。

對比以前住過的劏房，少婦指出劏房面積約90呎，月租4.700元，目前的公屋單位不論是面積或租金，令她感到「最滿意了」。

影片引來多名網民討論，有人認得少婦經常拍攝來港生活情況，以及公屋單位，故相信影片並非一般街訪，以是一早「夾定」受訪。網民慨嘆香港劏房月租起碼5,000至6,000元，不少人正輪候公屋，「申請到但有排等」、「想特快就住（公屋）凶宅啦」，但亦有人指粉嶺皇后山邨和市區距離甚遠，「皇后山本身極唔受歡迎，好多人都拒絕咗預派皇后山…寧願搏多一次都唔想搬到咁遠」、「好多人派樓比佢哋都嫌地方遠唔方便，見過派赤柱都唔要話遠」。

（綜合）