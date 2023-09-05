天空奇景！本港多區驚見「紅色龍雲」　網民驚呼凶兆　真身惹熱議

【颱風／海葵／天氣／熱帶氣旋／天文現象】颱風天下本港各區都見到「天空奇景」？多區市民周一（9月4日）黃昏都見到天空出現1條衝向天空的「紅柱」，恍如向上升空的「龍雲」，紛紛拍下放到社交平台分享。

這奇景引來網民熱議，笑言「廬山昇龍霸（動漫《聖鬥士星矢》招式名稱），紫龍唔知又帶咗邊個上太空了」、「有人集齊七粒龍珠叫出神龍（動漫《七龍珠》設定）」、「以為外星人來看我們」；也有不少網民擔心是天氣變壞先兆，或是「凶兆」，「龍魂歸天，凶兆」。另有網民分析，這「奇景」其實是「飛機雲（凝結尾）」，是飛機飛過造成的現象。



本港多區市民周一（9月4日）黃昏都看到天空出現一條衝向天空的「龍雲」，包括新界沙田博康邨、九龍彩雲、紅磡碼頭、港島鰂魚涌等，更有粉嶺市民拍下疑似「龍頭」。

從市民上載的照片見到，「龍雲」延伸至天空，相當細長，而在黃昏天色下，「龍雲」呈紅色，猶如1條紅色的柱。亦有照片見到，天空的雲形狀像生物的頭，相當神奇。

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相片引來網民熱議，笑言「廬山昇龍霸（動漫《聖鬥士星矢》招式名稱），紫龍唔知又帶咗邊個上太空了」、「我岩岩練拳，俾你發現咗」、「你感覺到…小宇宙嗎」、「唔好意思，我伸懶腰時，唔覺意用聖劍斬裂咗空間，未補得切裂縫」、「有人集齊七粒龍珠叫出神龍（動漫《七龍珠》設定）」、「以為外星人來看我們」、「一支穿雲箭千軍萬馬來相見」、「白龍呀」。

也有不少網民擔心是天氣變壞先兆，或是「凶兆」，「又係蛇，凶兆」、「龍魂歸天，凶兆」。另有網民分析，這「奇景」其實是「飛機雲（凝結尾）」，是飛機飛過造成現象。

「龍雲」惹來網民熱議。（網上圖片）

「飛機雲」是由噴氣式飛機引擎排出的濃縮水蒸氣形成的可見雲，原因是飛機引擎排出的高溫廢氣在空氣中冷卻，迅速凝結成微小水滴，在空氣溫度足夠低下，飛機雲也可能由細小的冰晶構成，而根據形成空域溫度、濕度和高度，飛機雲在空中滯留時間可長可達數小時。