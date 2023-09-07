下星期再打風？GFS預測颱風下周末逼港或西登　歐美模式數據咁講…

【颱風／海葵／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／鴛鴦／鴻雁】下星期又打風？今個9月颱風停不了？繼超強颱風蘇拉、海葵之後，根據美國全球預報系統GFS最新預測，下星期四（9月14日）海口市附近海域會有熱帶氣旋形成，並於周五至周六（9月15日至9月16日）從西面逼近香港，之後會在香港西面陽江市附近登陸，逐漸移入內陸。而從氣象圖看，這熱帶氣旋相當巨型。

究竟這「颱風」移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過參考本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），似乎未有相關傾向，而且由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。

然而本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天多有驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。



美國全球預報系統GFS最新預測，下星期四（9月14日）海口市附近海域會有熱帶氣旋形成，並於周五至周六（9月15日至9月16日）從西面逼近香港，之後會在香港西面陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

超強颱風蘇拉、海葵襲港後，香港天氣稍稍好轉，但下星期周末可能又打風了！美國全球預報系統GFS最新預測，下星期四（9月14日）海口市附近海域會有熱帶氣旋形成，並於周五至周六（9月15日至9月16日）從西面逼近香港，之後會在香港西面陽江市附近登陸，逐漸移入內陸。而從氣象圖看，這熱帶氣旋相當巨型。

究竟下星期是否會再打風？參考本港天文台「地球天氣」及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，則暫未見到相關傾向。

天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

下星期是否再打風令網民議論紛紛，認為暫毋須過分擔心，「又有風？」、「仲有好遠喎」、「GFS 近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「有多啲數據先講」。

目前預測是否再有熱帶氣旋影響香港，仍然為時尚早，而且天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。不過本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天香港都有驟雨，暫時最高吹4級風，大家出外一定要留意天氣消息。