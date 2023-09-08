黑雨｜網民湧天文台fb批黑雨警告太遲發出：浸晒啦！完全無預測？

【天文台／紅雨／黑雨／天氣消息】本港天氣周三（9月7日）晚上急速轉壞，本港多區暴雨水浸，天文台至同日晚上11時05分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。不過，當時有多區已經嚴重水浸，大批網民遂湧到天文台Facebook批評發出紅雨、黑雨警告時間太遲，直指「浸晒啦，聽日先講吖」、「完全冇預測？」。亦有網民認為，天氣情況多變，天文台要按數據及標準才能發出暴雨警告信號。



暴雨下本港各區災情，多區水浸成「澤國」▼▼▼

天文台周二晚上晚上9時50分發出紅雨警告，至11時05分改發黑雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米豪雨，且雨勢可能持續；由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避；家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校公布，而在黑雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

天文台周二晚上11時05分發出黑雨警告，大批網民湧入fb留言批訐太遲。（天文台Facebook）

天文台又說，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道；河道附近居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台於Facebook公布消息後，大部份網民留言批評紅雨、黑雨警告信號太遲發出，「完全冇預測？」、「今晚大埔嘅風同雨，一定勁過上個禮拜五凌晨嘅8號風球」、「仲勁過（超強颱風）蘇拉」、「水浸啦」、「我放工時體驗到每小時100毫米大暴雨既威力……」、「根本黑雨個標準過時！」、「黃雨、紅雨、黑雨全部都遲掛」、「我想問下你哋唔係預報一早知道有大雨或暴雨來到香港嗎？咁多年都預測唔到幾時邊個區有大雨或暴雨」。

也有網民揶揄「浸晒啦，聽日先講吖」，「其實可以再遲啲先出」，並再瘋傳天文台前台長岑智明講述懸掛暴雨警告信號的「meme圖」。不過亦有網民認為，天氣情況多變，天文台要按數據及標準才能懸掛暴雨警告信號。