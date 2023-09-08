黑雨│的士被洪水圍困片瘋傳　漂浮變海盜船　司機堅持開門結局是…

【天文台／紅雨／黑雨／天氣消息】本港天氣急速轉壞，天文台至周三（9月8日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。暴雨下多區水浸成「澤國」，本港網絡瘋傳1段的士被洪水圍困影片，見到有的士疑被困在嚴重水浸的柴灣街道，其間的士司機嘗試走到後座開門離開，但旁邊突然有1輛貨車涉水駛至，翻起重重水浪往的士方向拍打，的士更承受不住水力漂浮移動。不過的士司機未有放棄，仍嘗試打開車門。影片震驚網民，「大雨到黐晒線」、「真係唔好周圍去」。



本港網絡瘋傳1段的士被洪水圍困影片，見到有的士疑被困在嚴重水浸的柴灣街道。（影片截圖）

網上流傳影片長14秒，見到洪水當時已掩蓋的士半個車身，無法開動，而疑似的士司機走到後座嘗試打開左邊車門離開，但洪水壓力下只能打開一道小縫隙，未能離開。

然而「禍不單行」，的士旁邊突然有1輛浸着一半車身的貨車涉水駛至，翻起重重水浪往的士方向沖去。的士被水浪拍打，承受不住水力，如輪船般漂浮移動。不過司機未有放棄，仍嘗試打開車門，其間拍攝影片的市民發出「嘩嘩」驚呼聲。

驚險過程逐格睇▼▼▼

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影片最終見到車門打開，未知是司機成功開門，還是被洪水沖開車門。

影片引來網民熱議，高呼恐怖，「點解會浸到咁…」、「大雨到黐晒線」、「黑雨小心」、「真係唔好周圍去」，又提醒「可能會浸死（車），仲要小心漏電。