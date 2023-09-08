黑雨│政府宣布停課、上班參考８號風球　網民鬧爆太遲：唔知諗乜

【黑雨／紅雨／水浸／天氣／停工停課】暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，天文台周四（9月7日）晚上11時05分起發出黑色暴雨警告信號，許多市民都關注天氣消息，認為應該停工停課，惟政府凌晨發新聞稿表示，行政長官李家超十分關注全港多區嚴重水浸情況，指示各部門全力應對，又說將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，在早上6時前公布今日（9月8日）是否須停工停課，保障市民安全。

政府最終在清晨約5時35分宣布停課，又呼籲僱主應參考8號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

政府遲遲未能決定停課停工的安排惹來網民群情洶湧，鬧爆等到早上6時才宣布是太遲，「黃大仙地鐵站浸到咁，聽日大把車開唔到，咁都要諗？」、「仲要等早上6點前？」、「浸到九彩仲要觀察再觀察？」、「唔使諗一定要停課先啦」、「好多人6點係要返到公司㗎喇」、「離晒地！」、「係咪佢屋企唔浸當無事發生？」，有網民更揶揄政府出的新聞稿是激發民情，「話畀人知決定遲啲先決定，惹嬲」。



網民認為是否停工涉及許多私人僱主，政府未必能一錘定音，但「最少都宣布停課先啦，有幾難？」，又指許多路面在暴雨後都有泥濘雜物，對學童來說有一定危險，況且要家長徹夜留意消息亦不妥當，又恐天氣不穩下繼續上學，「突然再黑雨又要接返屋企？」。



暴雨下本港各區災情，多區水浸成「澤國」▼▼▼

天文台表示，與海葵殘餘相關低壓槽自周四晚（9月7日）起為廣東沿岸帶來暴雨，本港大部份地區昨晚起錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。另天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得1小時雨量為158.1毫米，是1884年有紀錄以來，即過去139年以來最高紀錄。

暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，道路封鎖，交通癱瘓，環境惡劣，不少網民擔心影響持續，期望政府及早宣布今日（9月8日）停工停課，讓打工仔、學生毋須在惡劣情況下上班上學，同時讓政府做災後善後工作。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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政府凌晨2時30分發新聞稿，指行政長官李家超十分關注全港多個地區出現嚴重水浸情況，指示各部門全力應對，又說政府將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務情況，並在早上6時前公布今日是否須停工停課，保障市民安全。

政府表示，早上6時前公布今日是否須停工停課，保障市民安全。 （資料圖片）

政府回應隨即引起網民群情洶湧，大量留言批評政府離地，「使乜評估呀！隻眼睇唔到（惡劣情況）嘅咩？」、「仲要等早上6點前？」、「浸到九彩仲要觀察再觀察？」、「唔講啲水去唔去得切，一街死車都清唔切啦」、「直情要緊急應變救災啦！水患勁過打風！」、「成晚陪你密切評估？」、「仲要等6點？而家一街壞車，搭直升機返呀？有冇腦？」、「浸到咁，雨又未停。仲等？」、「好多人6點係要返到公司㗎喇」、「離X晒地！」。

也有網民指出，即使要評估是否須停工，但至少先宣布停課，「唔停工都算，停課都仲要等？仲不停咁落緊大雨！」、「到而家都未停雨，浸到咁，唔使諗一定要停課先啦」。