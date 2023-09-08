黑雨│3男水馬當救生艇網民嘲如黎生趕返工　召車平台可揀橡皮艇？

【天文台／黑雨／水浸／天氣】黑色暴雨警告信號生效下，本港多區出現嚴重水浸，陸路交通受阻。網上流傳一段短片，顯示港島區有數名男子眼見街頭水浸，竟然就地取材，借用街上未入水的紅白色水馬，當成救生艇坐上划走，令上傳片段者笑稱「黎生正在努力上班！」。



網上另有群組顯示有召車平台因時制宜，水浸下竟然提供橡皮艇服務，不少網民驚訝稱「究竟有幾鍾意返工先會Call橡皮艇？」、「包唔包司機架」，不過亦對橡皮艇安全存有疑慮，「黑雨先嚟搭艇咁危險」、「可能會俾洪水沖到返唔到工」，亦有人質疑純屬改圖搞下笑。



港島區有數名男子因為街頭出現嚴重水浸，拿出橡皮艇自行划行。（網上影片截圖）

有連登仔以「黎生正在努力上班！」為題發帖，轉載一段小紅書片段。截圖所示，有數名男子有見地面嚴重水浸，無法行走下竟想出「妙招」，就地拿起附近放置的水馬，當成救生艇自行划走，他們雖然行動緩慢，不過亦成功於暴雨水浸下「走出大路」。翻查資料顯示，片段最先是由筲箕灣街坊上載至facebook群組，而巴士站亦和地圖照片吻合，故相信事發地點為筲箕灣。

片段惹來網民關注，有人不禁笑言「返工要有龍舟傍身」、「東方威尼斯」、「挪亞方舟」，亦有人覺得撐艇舉動過於誇張，「巴士站睇水位其實唔高」。有網民留意到天色昏暗，相信片段拍攝時間並非今早清晨，質疑涉事男子根本不是趕往上班，「點睇都係收工返屋企」、「幾條𡃁仔踩完板啫，屈人返工」。

「黎生」一詞源於2019年社會運動期間，有市民響應「三罷」行動，並於多個港鐵站內發起不合作運動，導致多站服務暫停。其間有黎姓打工仔不滿上班受阻，接受記者訪問時強調「我嘅訴求就係想返工，無其他」，1句盡顯港人熱愛上班決心，一度成為網絡熱話。

黎姓打工仔受訪時強調，「我嘅訴求就係想返工，無其他」，盡顯港人熱愛上班決心。（網上圖片）

另有網民於facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載1張Uber（召車平台）圖片，顯示車程由元朗安興街前往灣仔區廈門街，最爆笑是在乘車選項之中，竟然離奇出現橡皮艇，標價只需約$348，令不少網民感嘆「究竟有幾鐘意返工先會Call橡皮艇？」、「黑雨先嚟搭艇咁危險」；亦有人好奇表示想試，「包唔包司機㗎？」、「要自己撐定點？」、「3百又幾抵喎， 不過可能會俾洪水沖到返唔到工」；有人笑言「直昇機先係王道」，又質疑根本只是改圖開下玩笑。

Uber召車平台應用程式於今晨顯示，乘車選項有提供橡皮艇，費用需約$348。（FB「屯門公路塞車關注組」圖片）

（綜合）