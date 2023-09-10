黃雨下黃大仙北館再水浸　網民驚：變咗蓄洪池…　最關注呢間餐廳

【黑雨／暴雨／水浸／黃大仙】本港日前受黑雨暴雨影響，多區出現嚴重水浸，黃大仙中心一度成為「澤國」，北館更成為重災區之一，地下全層水浸淹沒，經昨日（9月9日）清理泥濘及搬走雜物後，露出商場原貌。然而本港網絡今日（9月10日）瘋傳照片，指黃大仙中心北館在今早黃色暴雨警告下再次水浸，引來網民驚訝，「改名做黃大仙蓄洪池啦」、「可能啲泥未清繼續塞住啲渠口」；也有人質疑是否真實，「真？有冇多啲相？」、「可能之前積水未清完」。



黃大仙中心水浸後清理情況▼▼▼

+ 7

世紀大暴雨過去僅兩天，本港今日再出暴雨，天文台一度發出黃色暴雨警告信號。暴雨下，本港網絡今早廣傳1張相片，指「黃色暴雨警告信號兩個鐘又開始浸過，黃大仙北館」。

本港網絡今早廣傳1張相片，指「黃色暴雨警告信號兩個鐘又開始浸過，黃大仙北館」。（網上圖片）

從相片見到，黃大仙北館門外凹陷位置有大量水積聚，有物品浸在池中，而門口位置擺放了擋水欄，防止雨水湧入館內。

照片引來網民熱議，驚呼恐怖，「黐x線，變咗蓄洪池」、「改名做黃大仙蓄洪池啦」、「水都 ── 黃大仙」、「今朝係大雨但唔係好癲者，點解又浸到」「咁快又500年…」、「落雨 -> 水浸 -> 通渠 -> 水退 -> 落雨 -> 水浸 -> 通渠無限 Loop」。亦有人關注位於北館地庫，日前一度被浸的牛奶冰室情況，「牛奶冰室（第二杯）」。

位於黃大仙北館地庫的牛奶冰室`，日前一度被水浸。（網上圖片）

網民估計，可能因日前水災後清理工作未完成，導致惡劣情況，「水泵未整好掛....」、「可能啲泥未清繼續塞住啲渠口」。另有網民質疑是否真實，「有冇多啲相？」、「唔好跟車太貼」、「可能之前積水未清完」。