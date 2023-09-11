有錢人家孩子真低調！疑清華女生擠地鐵　戴名錶價值夠買樓惹哄動

有錢人家孩子真低調！近日內地網傳1名女生乘地鐵和巴士的照片，其打扮表面看似毫不起眼，但整身裝扮拆解下來，總值完全是「移動金庫」。該名女生背着清華大學的背包，眼利網民懷疑她戴住着Richard Mille品牌的名貴手錶，價值約200萬人民幣（約215萬港元），雨傘則是勞斯萊斯（Rolls-Royce），據說價值10萬人民幣（近11萬港元），雙手戴着名牌首飾，連鞋子都是品牌貨。網民直指該女生這生裝扮總值完全可以買近千呎單位，但她卻「手上戴一套房擠地鐵」，「真的十分低調」。但亦有人笑言淘寶都有類似產品，指百多元人民幣有交易，若她全身都不是真貨，應該價值不高，懷疑該名女學生並非有錢人。



近日內地網傳1名地鐵女生的照片，其打扮表面看似毫不起眼，但原來全是貴價貨，加起來足夠買豪宅。（影片截圖）

近日內地網上流傳影像有女學生背着寫有「清華大學」的背包，乘搭公共交通例如地鐵和巴士，但識貨者看出其隨身物品屬天價貨，有網民懷疑她戴住Richard Mille系列RM 307的名貴手錶，至少價值約200萬人民幣（約215萬港元），雨傘同樣令人震驚，屬於勞斯萊斯「Rolls-Royce」，據說價值10萬人民幣（近11萬港元），而手鏈是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）產品，戒子則屬愛馬仕（Hermès），連鞋子都是LV的，手機則是最新款的iPhone 14。

內地在許多地區以200多萬元就能買到環境不錯的千呢單位，網民形容女生全身打扮如同「移動金庫」。相關帖文引來中港台網民討論，有人嘲諷「年輕有為半工半讀太厲害了，肯定不是爸爸媽媽的庇蔭」、「跑車坐慣了換換口味」。

有媒體更稱，經跟進後相信該名女學生來自大富之家，身世顯赫，其家族在商業上有極大影響力，不過有關報道沒有說明詳情，不少網民質疑真偽。

背着清華大學背包的女生乘搭巴士時被偷拍，有網民估計她全身物品如屬正貨，價值達200多萬元，足夠可買住宅單位。（網上影片截圖）

+ 1

有網民則懷疑事件真偽，因該女生乘巴士及地鐵的影片幾乎同時流出，而且拍攝者相當明顯，懷疑有人造假博點擊。「真錶真傘還跟你坐公車？」。有人認為女學生手戴的手錶好像和真錶略微不同，覺得可能「是在網路賣山寨貨，（有人）故意拍的」，更有人翻查淘寶，類似手錶售價98人民幣（106港元），雨傘則是36.8人民幣（39港元）。

（綜合）