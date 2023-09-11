暴雨水浸｜觀塘變「真觀塘」照瘋傳！1幕震撼網民：又500年一遇？

【暴雨／水浸】本港日前經歷「500年一遇」世紀黑雨，但連日暴雨持續，天文台今日（9月11日）發出局部地區大雨提示，西貢區更1小時錄得超過100毫米雨量，觀塘亦錄得46豪米雨量。暴雨下九龍東多處水浸，其中觀塘變成大片「水塘」，洪水如泉湧，不少車輛被圍困，車內人士要涉水離開車廂。

觀塘水浸相片於網絡瘋傳，有網民祝願「一切安好」，也有網民感嘆「真係『觀』『塘』」、「又500年一遇？」。



暴雨下觀塘再次水浸。（faceook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

本港上周末迎來「500年一遇」世紀黑雨後，今日迎來首個災後上班上學日，但暴雨持續。從網上流傳相片見到，暴雨下觀塘再次水浸，水位高至掩蓋半個車轆，不少車輛被圍困，車內人士要涉水離開車廂，更有渠道氾濫如大海波浪；而觀塘道下行車道（往油塘方向）全線、觀塘道下行車道（往旺角方向）全線，以及觀塘道（往油塘方向）全線更一度封閉。

觀塘水浸相片震撼網民，有人祝願「一切安好」，希望本港天氣早日轉好。也有網民「苦中作樂」，感嘆「真係『觀』『塘』」、「又過咗500年…」、「keep住呢個進度，好快去到三千年」、「不知天上宮闕 今夕是何年」、「人生有幾多個500年…」、「日日水世界…」、「500年兩遇？」。