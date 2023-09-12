索錢黨？大媽問路人攞錢　1招獲多人付款　 外形成亮點：超似春麗

索錢黨「殺入」柴灣？有女街坊於網上發文表示，1名操英語大媽於柴灣四圍向人討錢，且死纏爛打「不停死跟啲人」，收穫甚豐，「一陣已經收咗幾嚿水」。女街坊看不過眼查問，並取出手機拍片，反被大媽瘋狂責罵，感嘆「騙子惡到一個點」。

帖文引來網民熱議，有人關注街坊為何要給錢大媽，「多得大家縱容呢啲人」，也有網民指曾在小西灣及太古遇過該名大媽。有大批網民則關注大媽「手瓜起腱」身形及紮髻造型，形容激似《街頭霸王》角色「春麗」，「大隻過男人」、「強壯嘅臂彎」、「畀錢嗰啲係唔係因為佢手瓜」。



有女街坊於網上發文表示，1名操英語大媽於柴灣四圍向人討錢，且死纏爛打「不停死跟啲人」，收穫甚豐。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）

有女街坊日前於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，上載多張圖片及影片，指有操英語大媽「周圍問人拎錢」，「不停死跟啲人，入埋麵包店……啲人可能怕咗佢，又係女人，所以畀佢，一陣已經收咗幾嚿水」。

樓主看不過眼詢問大媽，又取出手機拍片，卻被大媽責罵。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）

樓主看不過眼詢問大媽，又取出手機拍片，卻被大媽瘋狂責罵，感嘆「騙子惡到一個點」，「我影佢，佢狂鬧我，如果真係有問題而需要錢可以接受，但佢問完一個又一個好明顯唔係嗰回事！」。

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從樓主上載的照片見到，該大媽紮髻，身穿白色背心及白褲，在麵包店內及環翠邨對開道路遊走。影片則見到大媽在指罵樓主，之後轉身張開強壯雙臂晃動，並疑向路人說樓主不是，惟未獲理睬。

帖文引來網民熱議，有人關注街坊為何要給錢大媽，「唔明點解畀錢佢」、「就係大家都抱着怕事嘅心態，所以先至縱容呢啲人，最終個社會變到周街都係騙子」、「1個正常人點可能周街問人攞錢，仲要咁惡，就係因為呢啲錢太好呃，食過返尋味，所以先至會愈嚟愈猖狂」，呼籲「唔好緃容呢啲人」。也有網民指曾在小西灣藍灣半島及太古的大型超市遇過這名大媽，「問過我拎錢，我話幫佢報警」。

大批網民關注大媽「手瓜起腱」身形及紮髻造型，形容激似《街頭霸王》角色「春麗」。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」／遊戲畫面）

另有大批網民關注大媽「手瓜起腱」身形及紮髻造型，形容激似《街頭霸王》角色「春麗」，「大隻過男人」、「強壯嘅臂彎」、「健身教練？」、「咁粗壯」、「畀錢嗰啲係唔係因為佢手瓜」。