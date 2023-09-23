28歲女為減經痛　連續4日用按摩器按腰腹　腿痛求醫竟揭腎臟挫裂

不少人會購買家用按摩器材舒緩肌肉疲勞，但不當使用卻可能引起嚴重後果。日前杭州1名28歲女子利用帶發熱功能的按摩儀按摩後腰及小腹，以舒緩痛經及小腹墜脹。她每日以最高強度按摩超過30分鐘，但連續使用4日後出現右腰痠脹，她誤以為是運動引起的肌肉酸痛，便增加按摩頻率，沒料數日後腰酸不但絲毫未減，反而開始出現腹痛、發燒，求醫始知是腎挫裂傷、包膜下出血。



1名杭州女生為舒緩痛經，連續使用4日以最高強度按摩腰腹超過30分鐘，終致腎挫裂傷。（非當事人，GettyImages）

綜合內地媒體報道，日前浙江大學醫學院附屬第一醫院分享病例，28歲杭州女生心怡（化名）因不當使用按摩儀器導致腎部出現挫裂傷。心怡身高166厘米，體重不足50公斤，於培訓機構任職英文老師，平日工作忙碌。她素來受生理期經痛困擾，試過在腹部敷熱水袋、發熱貼等，均不奏效。

男友見狀，於6月時贈心怡1部「熱敷腰部按摩儀」，此後心怡逢經期就會用按摩儀按摩後腰及小腹，以舒緩痛經。近日心怡於行經期間感到小腹持續墜脹，便將按摩器調教至最高強度，又將按摩時間由20分鐘延長至30分鐘，按完腰背後又在小腹按摩逾30分鐘，連續4日天天如是。

心怡以為右腰痠脹是由運動引起的腰肌酸痛，未有會意。（非當事人，GettyImages）

在經期結束後，心怡小腹墜脹消失，但右腰卻開始痠脹，持續約1周。她以為是運動引起的腰肌酸痛，遂加大按摩頻率，每日按摩時間約30分鐘至1小時。數日後，心怡發現腰痠情況不但沒有改善，反而疼痛加劇及蔓延至下腹，體溫也上升至38.5度，遂到附近醫院求診。

院方檢查後，發現心怡右腎周圍有積血，建議她翌日預約專科醫生求診。心怡見疼痛緩和，預約後便回家休息，然而她當晚就因劇痛難忍，由男友陪同下前往浙江大學醫學院附屬第一醫院急診部求醫。

急診科主任陸遠強診斷心怡是右側腎挫裂傷、包膜下出血，醫療團隊判斷血腫範圍局限在腎周筋膜，故予以絕對臥床、輸液、止血等保守治療，並密切監察，如發現症狀加重或血色素進一步下降，就需要進行手術。所幸心怡在治療後已平安出院，但仍需絕對臥床最少半個月。

陸遠強解釋，腎臟是腹膜後器官，外面有腎包膜覆蓋，一般不太容易受傷，但如果撞擊部位於雙側腰部，腎臟「無處可躲」，就會承受衝擊而受傷。他認為，心怡體型瘦削，腰部脂肪相對較少，又將按摩儀調至最強並長時間使用，「強度過大的衝擊力傳導到腎臟，極易導致腎挫裂傷，出血瘀積到腎包膜下形成包膜下血腫」。他又表示，如果病情未受控、繼續惡化，更可能引起腎功能損傷。

急診科主任陸遠強診斷心怡是右側腎挫裂傷、包膜下出血。（unsplash圖片）

陸遠強指出，因按摩以致的腎挫傷有「很強的迷惑性」，患者起初可能無明顯不適，或僅覺得腰部酸脹，誤以為是腰肌勞損，自行熱敷或貼膏藥，這可能導致輕中度的腎包膜下血腫未能及時得到治療，使病情進一步惡化。

他又表示在急診科會見到各種程度的腎損傷病患，病情有輕有重，有因劇烈運動、搬運重物、跌倒受傷，還有人是因車禍撞擊傷，導致腎挫裂傷、腎破裂等。如病人本來患有腎積水、腎囊腫、結石或腫瘤等腎臟疾病，即便沒有受過外傷，亦可能出現自發性腎破裂，故必需及時求醫診治。

（綜合）