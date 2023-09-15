深水埗現3男女扒手黨　女子半分鐘被抄袋2次失iPhone　後續更凶險

到人多地方時切勿掉以輕心，時刻也要注意財物！有網民分享閉路電視影片，指妻子於深水埗遇上3男女扒手黨，慘被偷去iPhone。影片顯示扒手集團2男1女同行，以互相掩護的方式落手，令人難以察覺，片中女子於半分鐘內接連被「摷袋」2次仍懵然不知，最終被偷走iPhone。片主其後表示，已將片段交予警方跟進，而手機被盜後，女機主更收到疑是釣魚訊息，聲稱遺失的手機已被送到門市並正申請授權解鎖，要求他點擊連結確認，由於蘋果手機不可能要機主授權第三方解鎖，即時知道有詐，呼籲網民收到此類訊息切勿理會。有網民則認出片中偷竊男子，指他疑有前科，質疑為偷竊慣犯。



有網民指妻子於深水埗遇上扒手黨，慘被偷去手提電話，閉路電視影片顯示扒手集團3人同行，以互相掩護的方式落手。（fb「香港失物報失及認領群組」影片截圖）

「放呢套片希望畀人知道，大家小心啲。」該網民日前分享深水埗基隆街一藥房的閉路電視影片，表示妻子在藥房門口遭1名白衣大叔偷去iPhone手機。影片顯示事發日期為本月7日下午4時52分左右，可見事發時樓主妻子手持格仔環保袋，正與友人站於藥房門口聊天。

扒手黨一行3人，包括1名身穿白衣及人字拖的大叔、1名身穿藍色背心和長褲的男子以及1名頭戴白色鴨嘴帽、穿T恤短褲的女子。起初背心男與戴帽女扮作情侶，一同走近藥房門口，白衣大叔則手持餸菜現身，戴帽女先走近貨架查看貨品，背心男則於後方疑視察環境及物色目標。

首次落手經過：

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背心男之後走到店門外，舉手摸向鼻子，未知是否發出暗號，戴帽女看到後取了1件貨品走進店內，白衣大叔則走到片主妻子背後伺機而動。白衣大叔觀察一番，趁有另1名婦人進店購物時，隨即以婦人身體作掩護，將右手伸進片主妻子的環保袋內取走財物，再順勢走向貨架前扮作挑選貨品。

後來站於後方的背心男再做出摸頸動作，白衣大叔再返回片主妻子身後徘徊。背心男這時走向藥房出入口會合戴帽女，兩人扮作選貨，實際上疑以身體為白衣大叔遮掩，讓他再次伸手到片主妻子的袋中偷走財物，而這時片主妻子仍繼續與友人聊天，毫不發覺遇竊。

第二次落手經過：

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片主表示妻子被偷去iPhone電話，由於賊人一直關上電話，令他難以使用追蹤功能查出手機位置，「佢關咗個電話，所以我追蹤唔到佢」，只好報警並將影片交予警方跟進調查，又呼籲街坊提供消息，「大家小心啲，如果真係撞到呢位阿叔可以報警又或者PM（私訊）小弟，感激」。

他其後留言更新，稱收到疑為釣魚訊息，聲稱他遺失的手機已被送到門市並正申請授權解鎖，要求他點擊連結確認，因此認為電話已遭轉售，「假訊息send過嚟畀我話要解鎖，各位小心千祈唔好打開超連結，如果撳咗入去就中計啦，佢就會氹你攞個Apple ID Password」。

片主留言更新，稱收到疑為釣魚訊息，聲稱他遺失的手機已被送到門市並正申請授權解鎖，要求他點擊連結確認，因此認為電話已遭轉售。（fb「香港失物報失及認領群組」影片截圖）

扒手黨合作影片一出即引起討論及瘋傳，不少網民直呼誇張，表示要翻看影片數次才能看出破綻，又呼籲外出時要注意財物，「一定慣犯啦，喺一個人流咁多嘅地方，都可以避過咁多雙眼咁快手偷到」、「以為得1個阿叔，睇多幾次先見到有同黨」、「區區都有，只能自己小心」。

有網民則指認出片中白衣大叔，指他疑為區內偷竊慣犯，「睇佢都係慣犯嚟啦，著街坊裝，踢拖鞋，個樣又清楚影到，無理由拉唔到人」、「我八月尾見過呢個人喺福華街福仁商場對岀企咗馬路邊，事源我喺旺角洗衣街唔見電話，一星期後追蹤到個機喺深水埗移動，我去問手機店時發現呢個人企咗喺嗰度好耐，都係呢一身衣著」。