佛都有火？2出家人佛寺掃場　摔椅拍枱揮掃把　判決出爐下場慘

出家人理應五根清淨，但還是很難跨過嗔痴？台灣1名比丘尼的女兒去年前往佛寺探望母親，但保安因應防疫措施要求她登記資料，引來其母親不滿，聯同另1名比丘在寺廟附設火葬場的辦公室「掃場式」大鬧一番，2名出家人在佛門清靜地向保安和代理住持恐嚇要求單挑，不但摔椅拍枱，而且揮舞掃把，案發經過被閉路電視拍下，更驚動警方介入調查。案件經審理後，2人比丘尼分別被判囚30天和20天。



涉案比丘尼衝入慈德寺附設火葬場的辦公室時飛擲膠櫈。（網上影片截圖）

判決書指出，去年6月13日下午3時許，50歲姓曹比丘尼的女兒前往南投縣集集鎮慈德寺探望母親，但當時佛寺實施防疫措施，任何訪客都要登記資料，林姓保安員要求曹女進行登記，引來曹婦不滿，夥同71歲姓蘇比丘前往慈德寺附設火葬場的辦公室算帳。

根據閉路電視片段，曹婦衝入去時飛擲膠櫈，除了拍枱之外，甚至揮舞掃把作勢打人，蘇男向紀姓代理住持揚言要「釘孤枝（意即單挑）」，林姓保安一度說「師傅不要這樣」。

涉案比丘尼揮舞掃把作勢打人。（網上影片截圖）

事件驚動有人報警，警員調查後拘捕2名涉案的比丘尼。案件由南投地方法院審理，2人並不認罪，但因證據確鑿，曹婦和蘇男分別被判拘役15天和10天，但可易科罰金各1.5萬新台幣（3,830港元）和1萬新台幣（2,550港元）。

控方認為刑罰太輕，故提出上訴，而2人繼續緊堅持不認罪，因此同樣作出上訴，但二審期間2人沒有上庭。

高等法院台中分院認為，2人案發時「惡形惡狀，無以復加」，犯案情節嚴重，一審量刑過輕，法官更指2人是出家人，應該「比一般人更能以合法、理性、和平之途徑處事，以化解糾紛」，但事實並非如此，加上2人至今都不肯認罪，於是改判曹婦拘役30天，蘇男拘役20天，但仍可易科罰金。

（綜合）