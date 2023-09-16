短裙女吵鬧片瘋傳　衝馬路欲截停的士　遭警推上行人路勸：冷靜啲

冷靜啲！冷靜啲！網上近日流傳1條影片，顯示1名身穿短褲露出長腿女子在港鐵香港站出入口近龍和道的路邊激動叫囂，似與眼前的士有關，現場2名警員不停勸她「冷靜啲」，其中1名白衫警更反手關上的士車門，司機則趁機駛走，白衫警見狀即叫的士「咪走」。女子則企圖衝出馬路繼續吵鬧，2警立即合力將她推回行人路，貼近香港站透明玻璃，做出類似「壁咚」動作，並繼續叫她「冷靜啲」。網民紛紛表示聽不清楚片中女子叫囂內容，留言指「求翻譯」、「唔係傳心師，聽唔明」、「想做死啲字幕組咩」，由於言語不通，故不知女子因何吵鬧。



身穿短褲女子手持2個手袋，正被1名身穿黑衣的人士拉回行人路上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

facebook群組「車cam L（香港群組）」日前有人上載1條影片，片長約31秒，現場是位於港鐵香港站出入口近龍和道，對開有行人路和行車路，涉事女子身穿短褲露出長腿，手持2個手袋，她正被1名身穿黑衣的人士拉回行人路上，1名白衫警站在馬路近行人路位置，身穿反光衣的藍衣警則站在的士車頭旁邊，向司機了解情況。當時的士的乘客位置的左邊車門打開，白衫警反手關上車門後伸出左手，指示長腿女切勿走近或行前，但她情緒激動，反而用手拍向白衫警左手，藍衣警立即走近指住對方，2警不停叫她「冷靜啲」。

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此時的士趁機欲駛走，白衫警立即叫「咪走」，司機聞聲停車，長腿女走出馬路向的叫囂，此時1名拿着電單車頭盔的男子走到的士車前，示意司機不要離開。

由於長腿女不斷激動叫囂，藍衫警立即將她推回行人路上，直至將她迫至貼近香港站透明玻璃，做出類似「壁咚」動作。長腿女激動將手袋拋下，欲極力反抗，警員仍繼續叫她「冷靜啲」，影片到此結束，未知後續如何。

長腿女在片中高聲叫囂，但內容無法辨認，網民紛紛留言指「求翻譯」、「唔係傳心師，聽唔明」、「想做死啲字幕組咩」，有人則指她舉止有可能傷及警員，以及態度極不合作，支持警方要嚴正執法。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）