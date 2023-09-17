超狂！網傳辣媽出軌兒子同學爸　擁多名人夫備胎　淫亂情節毀三觀

是要破壞所有同學仔的家庭嗎？重慶日前爆出情節誇張的家長出軌事件，網傳有人妻在家校群組崩潰發文，指丈夫去年突然對家庭變得莫不關心，查其手機發現丈夫和兒子同學的媽媽出軌，姦情長達8個月，未料她向該名媽媽攤牌時，對方堅稱自己是被強姦。人妻決定報警，但在警方調解下，她為了孩子着想才決定忍，惟該名辣媽卻利用自己兒子在學校耍手段，最後迫到人妻的兒子要轉校。



事件在網上引起轟動，更爆出該偷食人夫的辣媽「睡了很多個」，許多學生的爸爸都是她的「備胎」，甚至所住的小區內都和其他爸爸有一腿，「這個女人需求太旺盛了」，有爆料網站甚至流傳出疑似出軌影片。率先爆料的人妻因此事患上抑鬱症，無奈道：「既然你沒有道德底線，缺少教養，不知道什麼是廉恥，那就讓社會幫助你成長。」



有家長爆出該名程姓辣媽的抖音帳號。（網傳圖片）

重慶有小學近日爆出家長偷食同學仔爸爸的事件，大量家長群組的對話截圖流出。事緣9月8日，網傳有人妻在家校群組內發文，稱她是鍾姓學生的媽媽，原本家庭美滿，但丈夫在孩子入學幾個月後性情大變，原本以為是工作關係，但丈夫於去年變得對家庭莫不關心，「好奇的我無意間翻到了一段如噩夢般的聊天記錄」。

鍾媽媽指主角是班級家委會成員之一、張姓同學的媽媽程某某，發現她和丈夫有染，當她主動去詢問時，「她卻拍桌子，理直氣壯說她是被強姦了」，但各種證據都顯示，2人婚外情已長達8個月。鍾媽媽事後去報警，在警方調解下，她為了孩子成長決定忍。

事緣有受害人妻在家校群組崩潰發文，指控程姓辣媽出軌其他學生爸爸的惡行。（網傳圖片）

未料程女事後故意教唆張姓兒子，要疏遠鍾媽媽的兒子，更到處說壞話中傷對方，令到今個學期鍾媽媽的兒子多次痛哭後不願上學，最終要轉校。而程女更透過其他家長，威脅鍾媽媽不可說出實情，「我兒子鍾XX幼小心靈造成嚴重傷害！對我也造成永久性的心靈創傷！」。以前兒子都是父親主力教育，程女母子會坐她們家的車，丈夫會「順便」送程女母子到小區門口，回想起丈夫出軌期間，兩家曾多次外出遊玩，但鍾媽媽不知道2人有姦情。

鍾媽媽原以為事件過去，沒想到程女用盡方法傷害無辜的兒子，「昔日善良卻變成難以啟齒的傷痛，這一年以來我長期吃不下、睡不着，失眠多夢；我已患有輕度抑鬱症和神經衰弱，人也逐漸消瘦」、「程ＸＸ，既然你沒有道德底線，缺少教養，不知道什麼是廉恥，那就讓社會幫助你成長」。

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鍾媽媽上傳的對話截圖可見，程女疑在婚外期結束後，仍稱呼鍾先生為「老公」，更叫他要多照顧自己的張姓兒子，「老公…即使真的分開了，也要大方的分手，也是對彼此相伴的一種尊重，拒絕冷暴力」、「我想你了」，又疑似發送一些情趣內衣及服飾產品照。而丈夫回覆：「程小姐，想我的時候就好好吃飯好好鍛鍊。」

事件在小學及小區引起轟動，有人表示「驚呆我三觀」、「有人問我到我這裏來了」。有家長大爆程女本身有經營抖音帳號、平日開保時捷出入，「她那個身材，很多男人應該都喜歡」。

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未料原來程女不是第一次偷食兒子同學的爸爸，有家長指上學期時她已經被其他媽媽警告過，「她不止睡一個」、「睡了很多個家長啊」、「好像我們小區還有被睡的」，而且小區內其他爸爸一樣是她的目標，「小區跟她睡過的估計都在刪記錄」、「不過備胎男人都還在我們小區」。有家長還爆出程女地址。後來有內地爆料網站，甚至流傳出聲稱是程女的出軌影片。

學校的家長嚇到人心惶惶，許多媽媽稱要回去查一查老公，「趕緊查老公微信是不是好友，有沒有過分接觸」、「我老公是她好友」，惟目前已無法搜尋到程女的抖音帳號。

（綜合）