公屋｜一家四口獲派8人530呎單位　戶主自揭心酸原因　網民齊祝福

【公屋／公屋輪候】輪候公屋多年獲編配到心儀單位，的確值得開心。有網民指一家四口申請公屋9年，終獲「二派」到觀塘藍田啟田邨啟仁樓6至8人單位，面積49.03平方米（約530呎），有2個廁所可間4間房，直呼感恩「預備畢業」，並拍下單位影片分享喜悅。

影片引來網民熱議，不少人關注4人申請為何派到6至8人大單位，而戶主於帖文解釋原因後，大批網民留言祝福，「恭喜派到理想公屋！之後一家人生活愉快開心，加油」。



有一家四口申請公屋9年，終獲「二派」到觀塘藍田啟田邨啟仁樓6至8人單位，面積49.03平方米（約530呎）。（影片截圖）

該戶主於公屋討論區發文表示，一家四口2014年申請公屋，輪候9年獲首派到觀塘順天邨天樂樓，但由於其家庭成員有輪椅使用者，而單位內幾個位置無法改裝，輪椅不能進入，「冇辦法住」，經職業治療師評估認為不適合居住，於是拒絕了首派，不計算1次機會。

至今年9月，他們獲二派到觀塘藍田啟田邨啟仁樓，「預備畢業，等佢（房委會）出多封正式編配信，就可以準備簽約收匙」。

戶主獲派的是6至8人單位，面積49.03平方米（約530呎），有2個廁所可以間4個房間，「廁所隔離一間，斜窗一間，對面一間，一入門口廳嗰度間一間」，不過他明言不會這樣間房，又認為4房對他而言反而無用，「因為如果咁樣嘅話我小朋友返唔到屋企，我哋有部半躺型輪椅。4房反而冇用，因為我4個人住，其中一個因有醫療需要，所以一定要同父母一間房，所以我只需要2至3間」。

該單位是6至8人單位，面積49.03平方米（約530呎），有2個廁所可以間4個房間，「廁所隔離一間，斜窗一間，對面一間，一入門口廳嗰度間一間」。（公屋討論區）

戶主又拍片分享該單位廚房、廁所、大廳實際間隔，可見大廳放置了1部輪椅。從畫面看，該輪椅勉強能通過未裝修改裝前的房門。

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帖文引來網民熱議，不少人關注戶主4人申請為何派到6至8人大單位，而戶主解釋有輪椅需要後，大批網民留言祝福，「恭喜派到理想公屋！之後一家人生活愉快開心，加油」、「500幾呎，好大喎，唔錯，2個廁所好重要」、「原來有咁大嘅單位」。