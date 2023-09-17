下星期打風？GFS預測熱帶氣旋將入南海　結構巨型　歐美模式咁講…

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報】下星期又打風？超強颱風蘇拉、海葵嚴重影響香港後，根據美國全球預報系統GFS最新預測，一熱帶氣旋下周日（9月24日）至周二（9月26日）會穿過菲律賓進入南海，結構相當巨型，看似向香港西南面方向移動。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。而參考本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），似乎未有相關傾向，但會有熱帶氣旋向台灣方向移動。不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。

然而本港天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天都有幾陣驟雨，暫時最高吹4級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。



根據美國全球預報系統GFS最新預測，一熱帶氣旋下周日（9月24日）至周二（9月26日）會穿過菲律賓進入南海，結構相當巨型。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

超強颱風蘇拉、海葵襲港，以及經歷500年一遇暴雨黑雨後，香港天氣稍稍好轉，但下星期可能又打風？美國全球預報系統GFS最新預測，一熱帶氣旋星期日（9月24日）會穿過菲律賓，周一至周二（9月25日至9月26日）進入南海，且結構愈來愈巨型。GFS氣象圖暫時只預測到9月26日，但該熱帶氣旋看似向香港西南面方向移動。

究竟今個星期是否會再打風？參考本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），似乎未有相關傾向，但會有熱帶氣旋向台灣方向移動。

天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

下星期是否再打風令網民議論紛紛，認為毋須過分擔心，「仲有好遠」、「GFS 近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「又有風？」、「有多啲數據先講」。

目前預測是否再有熱帶氣旋或颱風影響香港，仍然為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。不過本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天香港都有幾陣驟雨，暫時最高吹4級風，大家出外、計劃行程一定要留意天氣消息。