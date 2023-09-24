又打風？天文台預測南海廣闊低壓區逐漸發展　歐美模式有驚人發現

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報】中秋節打風？天文台預料，現時位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移向南海中部，並在未來數日逐漸發展，但其強度及路徑存在變數。而美國全球預報系統GFS、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」最新氣象圖，都預測周四（9月28日）會有熱帶氣旋在南海形成，路徑則有不同，其中ECMWF及天文台「地球天氣」預測，該熱帶氣旋路徑可能在中秋、國慶日前後於香港一定距離下經過。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否靠近香港？以下一一看清。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有幾陣驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。



美國全球預報系統GFS、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」最新氣象圖，都預測周四（9月28日）會有熱帶氣旋在南海形成，路徑則有不同。（ECMWF／Windy.com）

天文台預料，現時位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移向南海中部，並在未來數日逐漸發展，但其強度及路徑存在變數。

而美國全球預報系統GFS、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」最新氣象圖，都預測周四（9月28日）會有熱帶氣旋在南海形成，路徑則有不同。

即睇ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，周四（9月28日）會有熱帶氣旋在南海形成，中秋節及中秋節翌日（9月29日至9月30日）會逐漸移向香港方向，之後會再轉向西面移動，穿過海口市。由於天文台「地球天氣」氣象圖是基於ECMWF數據，故亦看到類似情況。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

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而根據美國全球預報系統GFS，該熱帶氣旋於南海形成後，會向海口市方向移動，路徑不會靠近香港。

中秋是否打風令網民議論紛紛，認為毋須過分擔心，「仲有好遠」、「GFS近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「又有風？」、「有多啲數據先講」、「歐美模式都話有風，都要留意下」。

目前預測是否再有熱帶氣旋或颱風影響香港，仍然為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。不過本港天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天有幾陣驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外、計劃行程一定要留意天氣消息。