風暴路徑｜ECMWF預測熱帶氣旋下周入南海　GFS更改預測最新係…

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報】下星期打風？美國全球預報系統GFS早前預測，一熱帶氣旋於周日（9月24日）至下周二（9月26日）穿過菲律賓進入南海，但後來更改預測，未有相關傾向。不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」最新氣象圖見到，下周四至五（9月28日9月29日）南海疑有熱帶氣旋形成。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否靠近香港？以下一一看清。而參考美國全球預報系統GFS，似乎未有相關傾向，但預測下周日本東及東南面會有2個熱帶氣旋。不過距離相當遠且為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。

不過本港天氣仍然不穩定，根據天文台預測，下星期有幾陣驟雨，暫時最高吹5級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新氣象圖見到，下周四至五（9月28日9月29日）南海疑有熱帶氣旋形成。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖見到最新預測，下周四至五（9月28日9月29日）南海會有疑似熱帶氣旋開始成形，但由於預測目前只更新到9月29日，暫不知該氣旋後續路徑。由於天文台「地球天氣」氣象圖是基於ECMWF數據，故亦看到類似情況。

天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

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而參考美國全球預報系統GFS，原本預測有一熱帶氣旋星期日（9月24日）會穿過菲律賓，周一至周二（9月25日至9月26日）進入南海，且結構愈來愈巨型，但之更新預測，只見氣流擾動未見熱帶氣旋形成。不過GFS最新預測，下周後期日本東及東南面會有2個熱帶氣旋，暫未知後續路徑。

GFS原本熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

GFS更新後熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

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下星期是否再打風令網民議論紛紛，認為毋須過分擔心，「仲有好遠」、「GFS 近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「又有風？」、「有多啲數據先講」。

目前預測是否再有熱帶氣旋或颱風影響香港，仍然為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

不過本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，下星期有幾陣驟雨，暫時最高吹5級風，大家出外、計劃行程一定要留意天氣消息。