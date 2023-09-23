風暴路徑｜GFS預測熱帶氣旋中秋節移近香港　歐美模式有驚人發現

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報】中秋節打風？天文台預料，一個廣闊低壓區會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣，而美國全球預報系統GFS最新預測，一熱帶氣旋下周二（9月26日）於南海成形，並於下周五中秋節（9月29日）至下周六中秋節翌日（9月30日）移近香港西面，隨後在陽江市附近登陸。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否靠近香港？以下一一看清。而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」最新氣象圖，原本有類似路徑預測，之後稍稍更改預測，預料熱帶氣旋先向台灣方向移動，下周六至周日國慶日（10月1日）會轉彎向海口市方向移動，距離香港較之前預測遠。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台九天天氣預報，下星期有幾陣驟雨，暫時最高吹5級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。



美國全球預報系統GFS最新預測，一熱帶氣旋下周二（9月26日）於南海成形，下周六中秋節翌日（9月30日）在陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

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天文台預料，一個廣闊低壓區會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣。根據美國全球預報系統GFS最新預測，一熱帶氣旋下周二（9月26日）於南海成形，下周五中秋節（9月29日）至下周六中秋節翌日（9月30日）移近香港西面，隨後在香港西面的陽江市附近登陸，逐漸進入內陸遠離。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，原本有類似路徑預測，之後稍稍更改預測，預料熱帶氣旋先向台灣方向移動，下周六至周日國慶日（10月1日）會轉彎向海口市方向移動，距離香港較之前預測遠。由於天文台「地球天氣」氣象圖是基於ECMWF數據，故亦看到類似情況。

即睇ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

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下星期是否打風令網民議論紛紛，認為毋須過分擔心，「仲有好遠」、「GFS近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「又有風？」、「有多啲數據先講」、「歐美模式都話有風，都要留意下」。

目前預測是否再有熱帶氣旋或颱風影響香港，仍然為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

不過本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，下星期有幾陣驟雨，暫時最高吹5級風，大家出外、計劃行程一定要留意天氣消息。