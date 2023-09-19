哭！內地來港女離婚獨養2子　拒領綜援　做地盤月賺$5萬買樓養家

女漢子！40歲的「芳芳」是單親媽媽，13年前從重慶來港，雖然前夫沒有給予贍養費，生活拮据，但她沒有申請綜援，反而毅然走入地盤，靠自己雙手打出一片天。現時芳芳每天工作12小時，算上加班費每月收入約5萬元，高薪背後卻「五勞七傷」，常常累到飯也不想吃就睡在沙發，也有腰痛職業病，但為了孩子，她努力堅持，「我不努力，我的孩子誰養？我能依靠誰？只有靠自己。靠自己，賺的錢用得安心」。而芳芳最大理想，是供養2名兒子完成大學課程並成家立業，然後回重慶老家種菜養雞鴨簡樸過活。

芳芳的勵志故事感動網民，「好！又一位女漢子」、「又帶給我們一個勵志的故事」、「好堅強的母親！」、「值得尊重嘅新移民」。



40歲的「芳芳」是單親媽媽，13年前從重慶來港，雖然前夫沒有給予贍養費，生活拮据，但她沒有申請綜援，反而毅然走入地盤，靠自己雙手打出一片天。（YouTube頻道「你的微笑在香港原創」）

YouTube頻道「你的微笑在香港原創」日前發布影片，講述了新移民「芳芳」的堅強厲志故事。40歲的芳芳13年前從重慶榮昌來港，因與丈夫感情不和離婚，獨自帶着2名兒子，雖然如此，芳芳堅持靠自己雙手養活一家人，走入地盤，沒有申請綜援。

芳芳堅持靠自己雙手養活一家人，走入地盤，沒有申請綜援。（YouTube頻道「你的微笑在香港原創」）

芳芳起初在地盤做清潔工，「打掃衛生，倒倒垃圾啊，抹抹枱啊這些」，月入1.5萬至1.6萬元，1年多後為了提高收入，她決定考牌轉做「機手」，「我看他們那些開機子的，就感覺人工高一點也輕鬆一點，所以我就問那些師傅，我問他有沒有女人幹你們這一行啊，老師傅說有是有，但比較少，我聽到他說有，心裏就有一點激動了，就想着要不自己也試試」。

於是芳芳花了1,000多元，成功考到挖土機（剷泥車），壓路機還有「叉車」（堆高機、起重車）」牌照。她一開始先駕駛3噸小型挖土機，但由於經驗不足，日薪只有1,000元，比市價1,200元低，「自己剛學出來嘛，技術又不太好，剛出來就不適應，差不多1個星期才適應，對1個新手來說確實有1點難度」。

芳芳成功考到挖土機（剷泥車），壓路機還有「叉車」（堆高機，起重車）」牌照。（YouTube頻道「你的微笑在香港原創」）

不過芳芳沒有放棄，一直努力堅持，10多年過去，她融入地盤日做12小時，每天朝7晚7連加班費用，每月收入約5萬元，過年更有雙糧花紅，可達8至9萬元。而她1個月開銷3萬多元，包括2名兒子生活費、房租、飯錢等。

高薪背後卻有「五勞七傷」的代價，芳芳除了有腰痛職業病，很多時放工回家都累到不想吃飯直接睡在沙發上，「一回到家就躺在沙發上就睡着了，飯都不想吃，澡都不想洗了。孩子知道的，他能體諒我，不會叫醒我，就給我蓋一下被子」。至於支撐芳芳累極仍努力的，就是兩名兒子，「我不努力，我的孩子誰養？我能依靠誰？只有靠自己。靠自己，賺的錢用得安心」。

支撐芳芳累極仍努力的，就是兩名兒子。（YouTube頻道「你的微笑在香港原創」）

由於香港樓價高昂難以負擔，芳芳10年前花費30多萬元在重慶老家買樓，而她心願是兩名兒子讀完大學，能養活自己成家立業時，她就返回重慶過退休生活，「到時候在家裏搞一塊地，修個房子，養點雞鴨，挖魚塘種小菜，理想的生活就是這樣子」。

「芳芳」心願是兩名兒子讀完大學，能養活自己成家立業時，她就返回重慶去過退休生活。（YouTube頻道「你的微笑在香港原創」）

芳芳的勵志故事感動網民，「好！又一位女漢子。不管是新移民與否，肯吃苦，腳踏實地的工作就值得尊敬！」、「一個值得尊重的女子，努力賺錢養大兩個兒子」、「又帶給我們一個勵志的故事」、「好堅強的母親！」、「值得尊重嘅新移民」、「婦女能頂半邊天是真的讚，真本領祝明天會更好」、「世上母親是強大」。