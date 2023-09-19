1.92米高學生練跳水　頭撞池底四肢癱瘓　家長告學校求償千萬被拒

年紀輕輕的泳手一次意外變四肢癱瘓，責任誰屬。台灣2018年發生嚴重校園意外，身高1.92米的張姓學生從跳台練跳水時，頭部直撞池底，導致頸椎骨折、脊髓損傷造成四肢癱瘓。兄長後來在網上上傳弟弟照片控訴，家長認為該池水深不足1.35米，不符國際標準下教練照要求跳水，屬於過失，怒告校方要賠償4,800萬台幣（約1,170萬港元）。校方則反指該學生用了危險動作入水，自己也有過失，而且該池並非「競賽泳池」，當地法院日前審理後駁回案件，認為原告不應循《民法》民事索賠。



張同學是游泳校隊成員，2018年練跳水時出意外四肢癱瘓。（爆料公社圖片）

台媒報道，新北市1間高中2018年11月29日發生嚴重意外，身高1.92米的游泳校隊成員張同學從跳台練習跳水出發時，頭部猛撞向池底，導致頸椎骨折、脊髓損傷造成四肢癱瘓。2019年時，受害人兄長在爆料公社發文，稱弟弟受教導指示跳水，結果頭撞池底。

父母認為國際游泳總會及當地協會都規定游泳水深至少1.35米，但泳池出事地點水深不足。這情況下教練要求隊員跳水，而游泳總教練陳女、聘僱執行教練張男，和另一義務指導教練都未禁止他跳水，屬於過失，藉此控告校方賠償4,800萬台幣（約1,170萬港元），當中包括未來60年看護費2,300萬台幣（約561萬港元）、精神撫慰金400萬台幣（約98萬港元）。

張同學兄長上傳圖片，指弟弟頸椎骨折、脊髓損傷造成四肢癱瘓。（爆料公社圖片）

校方在庭上反駁，泳池最淺水地方水深1.1米、最深1.5米，該泳池為教學設施，符合教育局建議的「高級中學泳池深度」，家長提出的水深要求是針對「競賽專用」泳池。張同學不是在該泳池比賽時出意外，不認為設施有問題，而且他入水位置是否有1.35米水深，目前已無法測量。

校方續指，張同學在該池練習跳水次數已有數百至上千次，事發時他正自主訓練，向教練請教練習，他多次練習、同學亦有參與。意外原因是他用危險動作入水，雙手未放在頭部前方，令出發時仰角太高，屬個人操作意外，他自己也有過失，不應全推到學校泳池及水深。

新北地院認為，學校游泳教練屬公務員，如公務員故意違背職責導致其他人人權受損，被害人可循《民法》向對方索償；如公務員是因為過失而違背職責，被害人是依賠償法向政府機關追究。張男父母認為教練當時未盡安全義務，證明他並非故意違背職責，而且原告主張學校公共設施有問題，對致他人生命財產權受損，也沒理由經《民法》索償，應申請賠償。案件仍可上訴。

（綜合）