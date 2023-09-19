外賣當勞記餐疑遭送遞員偷食　港女求退款被拒　foodpanda咁回應

外賣平台盛行，令人足不出戶就可享美食，但餐點質素有時就難以預料。有港女於facebook發文，指周一（9月18日）中午經網上平台訂外賣麥當勞快餐食品，餐點送抵後，她發現食物份量少了三分一至一半。後來有街坊通知樓主，指在屋苑樓下公園見到2名送遞員曾偷食快餐，其後將餐點包好再上門送餐，更拍下相片作為證據。櫢主於是向外賣平台投訴，但平台拒絕退款，更直接結束對話，令她非常不滿。



foodpanda 回覆《香港01》查詢時表示，昨日（18日）接獲投訴後，隨即進行內部調查，在調查完畢後，今早已聯絡相關用戶，就溝通上的不足致歉並退回相關訂單的款項。



foodpanda 強調一直致力完善食物送遞的流程，並設有嚴謹的外賣送遞指引，當用戶發現訂單有任何與送遞員有關的訂單問題或疑問時，都可即時透過foodpanda 應用程式聯絡客服申訴，客服團隊會與營運團隊作即時跟進。如發現該送遞員有任何不當行為，該公司將會採取適當行動。



有港女指周一（18日）經網上平台訂外賣快餐，發現食物份量少了三分一至一半，她後來獲街坊通知，見到2名送餐員曾在屋苑樓下公園偷食餐點。（fb圖片）

該港女於facebook分享叫外賣不快經歷，指周一（18日）中午點了麥當勞外賣快餐，餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送遞員在屋苑樓下公園食快餐，「同我講睇住兩個外賣員喺樓下食M記餐，食完之後pack返好，再去我哋屋苑青衣海欣花園送餐，佢有在遠處影到外賣員偷食嘅相」。

港女指，由於有工作要處理，街坊上門時她仍未進食外賣快餐，後來她打開餐點查看，「果然見到薯條少咗一半，嘢飲都少咗三分一左右」。從她上載的相片可見，街坊拍到有外賣員坐在公園椅子，似是在收拾包裝食物紙袋，而她點的食物中，薯條及薯角明顯未有裝滿，2杯熱飲亦只盛至紙杯三分二滿。

餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送遞員在屋苑樓下公園偷食。（fb圖片）

樓主於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。客服了解詳情後，表明公司「不容忍此類行為」，稱會報告事件並進一步採取行動，又建議她為涉事送遞員留下評分，不過指暫時「未能為該案件作出其他跟進行動」。

相關回覆令港女不滿，怒斥「你覺得合理咩？」，指控涉事送遞員令她「成餐食唔到」，而平台在「人證物證」俱全情況下亦拒絕退款，「一句道歉就完，我都未要求你賠償我精神損失，只係退款，你竟然講得出未能跟進？」。然而客服僅回答指她的意見已被記錄於系統內，其後更直接結束對話。

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她未有交代外賣平台其後有否作跟進或退款，但在帖文感謝好心通知她的街坊，直言「如果唔係你幫手，我哋應該會如常咁食咗個餐，搵咗好多個group都搵你唔到，希望你可以見到呢個post，真係好多謝你」。

帖文引來網民討論，有人批評送遞員行為過分，「有冇咁X窮呀，着住工衣仲要食埋人個餐」、「幫你試毒，唔收你錢算係咁」、「員工福利？」。亦有人建議港女直接報警，「你要做嘅事係報警，而唔係投訴，個CS（客服）有幾廢，有打過交道都知道」。