與眾同樂？住戶露台看球賽投影至對面樓外牆　網民激讚：造福鄰里

這樣看球賽也不失為個好方法！日本有社交平台發布圖片，顯示有住房於其露台設置投影器，將他看球賽的畫面投影至對面大廈外牆，令周邊居民都能享受「睇波」樂趣。不少網民大讚屋主聰明，「不會有人走過去擋視線，也不會有人轉台換頻道」，同時又能促進住戶交流。有留言則笑言這種另類看球賽方法或許有隱情，笑稱是「在家看球太吵，被趕到陽台睡的老公」。



有大廈住戶於露台設置投影器，並將其看球賽畫面投影至對面大廈外牆，網民大讚有創意兼造福鄰里。（Twitter圖片）

日本有Twitter帳號（現稱X）發布1張相片，指「投影在那裏是怎樣啦」。相片可見，有大廈住戶於其露台設置投影器，將他看球賽的畫面投影至對面樓宇的大廈外牆，使上下鄰居，甚至地面途人都能看到畫面，這種另類看球賽方法於網上掀起討論。

照片引來網民大讚該住戶「有諗頭」，「蠻有創意的」、「很聰明的作法」、「生活智慧王」「露天電影院」、「不會有人走過去擋視線，也不會有人轉台換頻道，只怕停電而已」；有留言讚揚同時能促進住戶交流，「分享很好啊」、「增進社區住戶情感」、「造福鄰里」、「大家一起嗨起來」、「球迷的浪漫啦」。

不過有人就指出這個方法雖然不錯，但若然能改善現有不足就完美了，「畫面不夠大」、「可惜需要防蚊，而且不能吹冷氣」、「要是解析度高就很棒了」；亦有人笑問事主是否惹怒妻子，「在家看球太吵，被趕到陽台睡的老公」。

（Twitter）