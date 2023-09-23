悲！小販炸雞扒暈倒　臉砸滾油搶救亡　雞扒飯被封傳奇常做1好事

慘！馬來西亞霹靂州華裔男子劉友財是當地著名小販，有「江沙雞扒飯傳奇」之稱，當地不少人都是吃着他的雞扒飯長大，日前他開檔炸雞扒時突然暈倒，整個頭砸入滿是滾油的大鍋內，送院搶救不治。悲劇發生後，親友和網民訴說財哥生前的好人好事，其兄長透露財哥死於吸入大量濃煙導致窒息及二級灼傷，而他生前愛餵浪浪，不少食客勸他到吉隆坡等大城市發展，但他一心留在家鄉，以價廉物美的美食貢獻街坊。



馬來西亞著名雞扒飯小販劉友財日前炸雞扒時突然暈倒，頭砸入油鍋內，送院搶救後不治。（網上圖片）

馬媒報道，58歲的劉友財擁有「江沙雞扒飯傳奇」的稱號，本月19日下午1時，他在江沙環球購物中心後方的京城江沙小食中心內炸雞扒時突然暈到，整個頭砸在滿是滾油的大鍋內。

消息指，財哥在事發時正準備炸雞扒及薯條，攤位內還有1名年輕朋友幫手，財哥是突然倒下，整塊臉剛好砸入油鍋。友人即呼叫其他小販幫手，財哥被扶起時還有氣息，但救護車送院後至下午2時21分宣告不治。

消息令區內人士震驚，因為許多江沙人從小就吃財哥雞扒飯長大，價錢平、味道好是當地名物，至今仍只賣6.5令吉（約11港元），被封為「江沙傳奇美食」，不少外地人都慕名光顧。

財哥的遺體21日已舉殯及火化。（網上圖片）

中心其他小販指，財哥永遠背心加拖鞋示人，就連去晚宴都堅持這身打扮，他每次收檔前都去餵浪浪。有網民分享日前去買外賣，遇到有對印裔夫婦因太掛念財哥雞扒飯專程去光顧，財哥甚至教他們如何自己煮。財哥指該對夫婦是熟客，許多人建議他去吉隆坡等大城市開檔，生意可做得更大，但他實在不捨得離開家鄉。

財哥兄長向當地記者透露，驗屍報告指，弟弟死於吸入大量濃煙導致窒息及二級灼傷，他生前患有高血壓及膽固醇過高。兄長對弟弟突然身故感到很意外，指兄弟上次見面時，弟弟還拿了很多水果給他帶走。他指弟弟中三就輟學，向親戚學廚，曾在英國打工5年，30年前回馬來西亞開小攤檔，最後回江沙賣雞扒飯，在當地大受歡迎，已紅了20年。他又表示，弟弟從小就很愛動物，每月都會花2,000令吉（約3,300港元）煮食物來餵流浪貓狗，單是他自己家就養了11隻狗。

馬媒報道，財哥是單身漢，有1名哥哥、2名姐姐及1名妹妹，另有2名契仔。他的遺體21日已舉殯及火化。

（綜合）