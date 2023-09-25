恐怖3屍！3男遭綁疊屍1人全裸　死者父母被捕2疑兇在逃　案情詭異

馬來西亞發生恐怖1屋藏3屍命案，警方接獲民眾投訴，指吉隆坡1間店屋（下舖上居）有人吵架擾民，到場驚見有3具男性屍體被捆綁疊在一起，四肢皆被綁起、頭上更套上塑膠袋，當中1具屍體更全身赤裸。警方在場拘捕1對夫婦，他們是店屋的二房東，也是其中1名死者父母。



警方初步調查，估計被捕夫婦案發時與死者身在不同房間，報稱不知兒子及另外2名男子被殺害，懷疑是另外2名租住店屋的外勞男子合謀犯案。警方在場尋獲利刀凶器，案件犯案動機未明，已申請該對夫婦延扣7天以協助調查，並發布相片追緝2名在逃疑兇。



馬來西亞1間店屋發生3屍命案。（網上圖片）

綜合當地媒體報道，事發上周五（9月22日）晚上11時，地點為吉隆玻冼都甘榜哥菲和立（Kampung Kovil Hilir）1間雙層店屋樓上單位。警方接獲民眾投訴，指上述地點有吵架聲擾民，派員到場探查，詎料揭發3屍命案。

警方在屋內儲物室發現3具男性屍體，年齡屆乎20至30多歲，3具屍體被疊在一起，四肢皆被綁、頭被套塑膠袋，其中1具屍體更全身赤裸。1名死者身體有明顯割痕，另外2名死者則沒有外傷。警方在現場查檢獲1把相信是兇器的利刀，不排除是有人預謀犯案。

警方初步調查，懷疑店屋的2名斯里蘭卡籍男租客，合謀殺害3名同鄉，將3人屍體搬到儲物室後逃走。（網上圖片）

涉案店屋內住有1對40多歲斯里蘭卡籍夫妻，警方懷疑他們與命案有關，拘捕2人調查。兩人是店屋二房東，亦是其中1名死者父母，指另外2名死者是其被殺兒子的朋友，正租住單位。

警方循謀殺罪調查案件，正追緝2名疑兇。（網上圖片）

警方初步調查，懷疑店屋的另外2名斯里蘭卡籍男租客合謀殺害3名同鄉，將3人屍體搬到儲物室後逃走；5人本是朋友關係，相識6個月。警方指，案發當天正是疑兇租住店屋的第2天，被捕夫妻在案發前曾與2名疑兇爭執，但案發時夫妻與死者及疑兇身處不同房間，故2人被捕時不清楚兒子等人已被殺害。當地警方現循謀殺罪調查案件，目前正調查行兇動機及案情內情，已發在2名疑兇照片，全力追緝他們歸案。