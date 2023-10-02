公屋輪候8年見房署主任　做錯1事慘被取消資格　網民點出關鍵補鑊

【公屋／申請／入息限額】公屋輪候年復年，臨門一腳失資格難免徬徨。有公屋申請者輪候8年，近日終等到見房屋署主任，以為「守得雲開見月明」，詎料因為家庭總收入超出限額而被取消資格。事主上載房屋署取消資格信件訴苦，網民看內容後點出關鍵，鼓勵「仲有機會」，也有網民感嘆「真係悲哀，人工高些少就冇資格」、「真係慘」。



有公屋申請者輪候8年，近日終等到見房屋署主任，詎料因為家庭總收入超出限額而被取消資格。（資料圖片）

公屋討論區日前有網民以「公屋見主任超額！輪候公屋8年收這封通知信被取消資格」為題發文，有公屋申請者指已輪候8年，近日獲安排見房屋署主任，卻因為家庭總收入超出限額而被取消申請，「還可以半年後可以上訴，希望能成功恢復公屋申請，失敗就要重新再排」。

從事主上載的房屋署取消資格信件見到，他被取消公屋申請理由為「家庭總收入超出限額」。（公屋討論區）

從事主上載的房屋署信件見到，他的公屋申請遭到取消，理由為「家庭總收入超出限額」。房屋署指出，如事主日後因家庭狀況改變、入息限額或資產淨值限額調整而再次符合申請公屋資格，可提出恢復原有申請要求，但有關要求須於上述原有申請「首次被取消日期起計的6個月後至2年內」提出，如2年後才要求恢復申請，將不會獲得考慮，必須重新遞交申請表輪候公屋。

房屋署又指，如事主對公屋申請被取消一事有異議，須於信件發出日期起計2個月內，以書面或親身到房屋署分組提出覆核，並提交相關證明文件，否則不予考慮。

帖文引來網民熱議，感嘆「真係悲哀，人工高些少就冇資格，朝種樹晚鋸板又如何養妻活兒？」、「真係慘」、「最怕其實被取消資格，還不知道拼命掙扎」、「點解咁緊要嘅事咁大意呢？」、「遊戲規則就係咁」。

公屋申請問題引來網民熱議。（《香港愛情故事》劇照）

也有網民點出問題關鍵，鼓勵事主不要放棄，「有得上訴仲有機會」、「見主任前無計算，而家盡快搞掂」、「你快啲搞掂啲入息限額，一個辭職都要，最多攞到屋先搵工，好過排8年就咁無咗！」。