颱風小犬│天文台發出一號風球　周末狂風驟雨　ECMWF料下周再有風

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報】中秋節國慶假期後又有機會打風！天文台於周三（10月4日）晚上9時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。按照現時預測路徑，小犬會在明天（10月5日）掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域 ，與香港保持超過500公里距離，預料本港周四普遍吹強風的機會不大，而一號戒備信號會在周四大部分時間維持。

天文台預料小犬會在本周後期繼續向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離，預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬周三（10月4日）以強颱風狀態進入本港800公里範圍，其後會逐步減弱，周日至下周一（10月8日至9日）更會逼近香港100公里。不過天文台預料，東北季候風亦會抵達華南，小犬會逐漸減弱，至10月9日最近香港時成為熱帶低氣壓。在季候風及小犬雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼，目前趨向香港機率最高三成。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬在台灣南部極近距離位置掠過後，會繼續移向廣東沿岸，周五至周六（10月6日至10月7日）靠近香港。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬慢慢靠近香港，但預測路徑與ECMWF不同。另外，ECMWF預測下周三至四（10月11日至10月12日）會再有熱帶氣旋進入南海。

究竟小犬路徑及風力如何？會否靠近香港？對台灣影響有多大？以下一一看清。至於會否懸掛風球甚至3號風球、8號風球？仍要視乎小犬實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

另根據科学科普博主「中國氣象愛好者」引述超級電腦預測，西太平洋上或將有「雙颱風共舞」局面。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



強颱風小犬在香港約800公里內，天文台於周三（10月4日）晚上9時40分發出一號戒備信號。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

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在晚上8時，小犬集結在高雄之東南偏東約200公里，預料向西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬周三（10月4日）以強颱風進入本港800公里範圍，周日至下周一（10月8日至9日）更會逼近香港100公里。不過天文台預料，東北季候風亦會抵達華南，小犬會逐漸減弱，在季候風及小犬雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼，目前趨向香港機率最高三成。

即睇ECMWF氣象圖小犬路徑（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測下周再有熱帶氣旋進入南海（Windy.com）▼▼▼

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬在台灣南部極近距離位置掠過後，會繼續移向廣東沿岸，周五至周六（10月6日至10月7日）靠近香港。另外，ECMWF預測下周三至四（10月11日至10月12日）會再有熱帶氣旋進入南海。

美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬慢慢靠近香港，但預測路徑與ECMWF不同。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

另根據科學科普博主「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。

「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。（「中國氣象愛好者」）

「中國氣象愛好者」又引述超級電腦預報中，到10月初西太平洋上熱帶系統將進一步發展，10月4日台灣以東有一個低壓系統，同時馬利安納群島以東西太平洋深處也有一個低壓系統，當中位於台灣以東的低壓系統將發展至1000百帕（熱帶風暴）以下，若持續發展，將成為今年第14號颱風「小犬」。

至於馬利安納群島以東的低壓系統，「中國氣象愛好者」指同樣有發展增強趨勢，「超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是雙颱風共舞的局面」，而颱風會非常靠近台灣東部沿海，有可能成為在雙節長假裏影響台灣的颱風。

「中國氣象愛好者」指，超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是「雙颱風共舞」局面。（「中國氣象愛好者」）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹7級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。