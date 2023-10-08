颱風小犬│改發8號風球　至少維持到11am　何時落波要看3因素

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／動態／路線／預報】10月風暴又打風！天文台周日（10月8日）晚上11時50分改發8號風球。天文台表示，小犬的雨帶正影響珠江口一帶，今晚（10月8日）本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量；天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早（10月9日）11時；預料明日本港仍有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。

究竟小犬路徑及風力如何？以下一一看清。至於8號風球會懸掛到何時？仍要視乎小犬實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。



颱風小犬｜10月風暴特別勁？還原天文台數據 咁多次要掛8號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約70公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面100公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高八成。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

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午夜12時，颱風小犬集結在香港天文台之西南偏南約70公里，即在北緯21.7度，東經113.9度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口西部一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約100公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面100公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高八成。

天文台周日（10月8日）晚上11時50分改發8號風球。天文台表示，小犬的雨帶正影響珠江口一帶，今晚（10月8日）本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量；天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早（10月9日）11時；預料明日本港仍有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。

即睇ECMWF氣象圖小犬路徑（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測再有熱帶氣旋進入南海（Windy.com）▼▼▼

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬周六至周日（10月7日至10月8日）相當靠近香港。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬靠近香港，預測路徑與ECMWF相似。

另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

GFS預測氣象預測（Windy.com）▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹10級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。